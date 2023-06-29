Tử vi hôm nay, thứ Năm (29/06/2023) của 12 con giáp: Tuất giàu bất thình lình, Mão cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Dậu sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 29/06/2023 09:07

Theo tử vi tháng 6/2023, vận khí của 3 con giáp sau có nhiều điểm sáng, đón tin vui tới tấp trong ngày mới.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 29/6/2023 hôm nay, tuổi Tuất quyết tâm cao thực hiện mục tiêu lên cao, cho dù trước mắt có đầy rẫy khó khăn. Tinh thần nhiệt huyết của bản mệnh thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, để cả tập thể cùng cố gắng.

Con giáp này được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Tuổi Tuất ít phải lo phiền chuyện con cái bởi chúng đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thậm chí, bản mệnh học được nhiều điều hay trong quá trình nuôi dậy con.

Với người độc thân, bản tính hào sảng, tự tin giúp bản mệnh gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Nay có thể sẽ có người chủ động ngỏ lời làm quen với bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Tử vi hôm nay, thứ Năm (29/06/2023) của 12 con giáp: Tuất giàu bất thình lình, Mão cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Dậu sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tuổi Mão bản tính ít nói, không thích gây sự, hoàn cảnh gia đình sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực của bản thân. Họ luôn là người có thái độ tốt, lòng tốt có thể khiến những người xung quanh nhìn nhận giá trị của họ. Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách trầm tĩnh, sắc sảo. Họ biết nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mới ở mọi nơi, kể cả ở môi trường công sở mới.

Người tuổi Mão có thể rất bình ổn trong đầu tháng 6, phát triển có thể chậm hơn một chút nhưng bắt đầu từ cuối tháng 6, cuộc sống của họ sẽ viên mãn hơn. Bước sang tháng 7, họ sẽ có một khởi đầu mới tiến bộ vượt bậc, nhiều vấn đề được giải quyết, thu nhập tăng tiến, gặp gió thuận hòa. Tháng 7 có nhiều quý nhân xuất hiện bên cạnh họ, việc thăng quan tiến chức có thể xảy ra. Người tuổi Mão có những bước tiến xa hơn, mọi việc hanh thông như ý.

Tử vi hôm nay, thứ Năm (29/06/2023) của 12 con giáp: Tuất giàu bất thình lình, Mão cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Dậu sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 29/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu gặp nhiều thành công, nỗ lực cho công việc.    

Công việc: Trong công việc, người tuổi Dậu phát huy những thành công từ bạn, cố gắng phát huy hơn nữa.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn luôn vì đối phương cố gắng hoàn thiện bản thân, chỉn chu mỗi khi gặp nhau. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, nguồn tài chính có được là nhờ những thành công hiện tại, cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ.

Sức khoẻ: Đối với sức khoẻ, bạn nên dành thời gian tìm hiểu, nhớ thăm khám bác sĩ trước khi bệnh càng tệ hơn.  

Tử vi hôm nay, thứ Năm (29/06/2023) của 12 con giáp: Tuất giàu bất thình lình, Mão cuộc sống thăng hoa rạng rỡ, Dậu sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

2 ngày cuối tháng (29-30/06/2023): Top 3 con giáp tới thời giàu sang, tiền tài rực rỡ, đổi đời chỉ trong gang tấc

Cuối tháng 6/2023, 3 con giáp sau có tinh tú chiếu mệnh, gặp nhiều điềm lành, đổi đời giàu sang phú quý.

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