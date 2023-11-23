Tử vi hôm nay, thứ Năm 23/11/2023: Tý vận khí tươi tốt, Hợi ngồi mát hưởng phước, Sửu tiền của bạt ngàn

Theo tử vi 12 con giáp hôm nay 23/11, 3 con giáp này hồng phúc dồi dào, ngày càng phát tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
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Tuổi Tý
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Năm ngày 23/11/2023 hôm nay, tuổi Tý thường xây dựng mối quan hệ xã hội một cách hài hòa và đón nhận sự yêu mến từ mọi người. Với trí tuệ sắc bén, con giáp này có khả năng nhanh chóng hiểu rõ ý đồ của lãnh đạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, tuổi Tý còn có cơ hội để gặp gỡ quý nhân. Đối tác có thể mang đến những cơ hội đầy triển vọng, do đó, việc giữ thái độ khiêm tốn và lắng nghe là quan trọng để có được những thành công đáng giá.
Về sức khỏe, người mang thai không nên thay đổi vị trí, tiếp xúc quá nhiều, hoặc thực hiện bất kỳ công việc sửa chữa nào trong khu vực ở hướng Tây Nam giường ngủ của mình bởi việc làm này có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.
Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h
Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân
Tuổi Hợi
Sau nhiều ngày tháng bình ổn, thậm chí có người còn gặp vận đen thì tuổi Hợi cũng đón phước lành. Đúng 23/11, đây là con giáp được dự đoán đứng đầu danh sách giàu có. Đây là thời điểm chạy nước rút quan trọng nên người thuộc con giáp này không nên lơ là kẻo vụt mất cơ hội quý báu.
Nếu như giai đoạn này bạn có được thành tựu, chắc chắn năm 2023 cũng là năm may mắn, thành công. Người tuổi Hợi cần nhạy bén trong việc nhận ra cơ hội của mình. Đôi khi những cơ hội này đến rất tình cờ, thậm chí bạn còn gặp được quý nhân giúp đỡ nhưng đừng để điều đó trôi qua vô nghĩa.
Tuổi Sửu
Tử vi hôm nay ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay chú ý thời gian, trễ công việc.
Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang có nhiều thay đổi, bạn dành thời gian tìm hiểu công việc.
Tình cảm: Tình cảm dù cho cả hai có cãi nhau, bạn vẫn chủ động làm hoà.
Tài lộc: Luôn giữ tài lộc vững vàng, tiết kiệm chi tiêu.
Sức khoẻ: Nên học cách cải thiện sức khoẻ, thường suy nhược cơ.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.