Tử vi hôm nay, thứ Năm 21/12/2023 (nhằm 9 tháng 11 âm lịch): Hợi tài lộc khởi sắc không ngừng, Mão cuộc sống bất ngờ thăng hoa, Dậu giàu sang phú quý không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm 21/12/2023, 3 tuổi này tài lộc vượng phát, giàu sang viên mãn, làm gì cũng xuôi thuận.

Tuổi Hợi 

Vận trình của người tuổi Hợi không tốt do gặp Hóa Kỵ chiếu. Sự nghiệp trắc trở vì bị tiểu nhân quấy phá, bản mệnh dễ bị nói xấu sau lưng. Có tài hơn người nên luôn bị ghen ghét, đố kỵ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Chuyện tình cảm của Hợi đi lên vào ngày hôm nay. Người độc thân sẽ có cơ hội quen các mối tình mới. Với người đã lập gia đình, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi với con cái. Bạn không muốn sân si, tranh cãi gì nhiều vì bản thân muốn tu tâm tích đức, muốn được bình lặng.

Tử vi hôm nay, thứ Năm 21/12/2023 (nhằm 9 tháng 11 âm lịch): Hợi tài lộc khởi sắc không ngừng, Mão cuộc sống bất ngờ thăng hoa, Dậu giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi hôm nay, thứ Năm 21/12/2023 (nhằm 9 tháng 11 âm lịch): Hợi tài lộc khởi sắc không ngừng, Mão cuộc sống bất ngờ thăng hoa, Dậu giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu thông minh, bề ngoài xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, từ đó cũng tự tạo được cho bản thân không ít cơ hội phát triển tốt đẹp.

Từ nay, cung mệnh xuất hiện cát tinh “Long Đức” nên con giáp này có thể đổi vận đổi đời. Không chỉ tới tấp đón nhận tin vui trong cuộc sống, công việc, tình cảm, mà tài vận có thể nói là khởi sắc nhất trong số 12 con giáp.

Cho dù là chính tài hay thiên tài đều dồi dào, tiền bạc ùn ùn đổ vào túi. Không chỉ kiếm được tiền mà còn giữ được và biết cách đầu tư để “tiền đẻ ra tiền” nên người tuổi Dậu sẽ ngày một giàu có.

Tử vi hôm nay, thứ Năm 21/12/2023 (nhằm 9 tháng 11 âm lịch): Hợi tài lộc khởi sắc không ngừng, Mão cuộc sống bất ngờ thăng hoa, Dậu giàu sang phú quý không ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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