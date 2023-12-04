Tử vi hôm nay, thứ Hai ngày 4/12/2023 (nhằm 22 tháng 10 âm lịch): Mão vươn lên như Rồng, Ngọ thuận buồm xuôi gió, Thìn gánh hết tiền của về nhà

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 4/12/2023 hôm nay, tuổi Mão luôn tin tưởng vào bản thân nên gần như chẳng bao giờ chần chừ khi phát hiện ra các cơ hội, nhờ vậy, bản mệnh thường luôn đi trước đối thủ hoặc đồng nghiệp một bước, việc kiếm tiền cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Về mặt sức khỏe , trong ngày mới này, bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Nay là thời điểm rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, cho dù đang làm trong lĩnh vực gì đi nữa. Đặc biệt, người làm nghề tự do có thể khẳng định được vị thế, khiến khách hàng tự động đến, còn bản mệnh thì không cần tốn quá nhiều công sức.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bản mệnh tuổi Ngựa nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong ngày mới 4/12, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Thời gian này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 4/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay thể hiện rõ tình cảm của bản thân.

Công việc: Người tuổi Thìn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho các dự án hoặc buổi họp quan trọng, với tính cách tỉ mỉ sẽ giúp bạn đạt được sự công nhận.

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy thể hiện tình cảm rõ ràng và trân trọng đối phương, bạn nên thấu hiểu và chia sẻ sẽ củng cố mối quan hệ.

Tài lộc: Tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án đầu tư quan trọng, hãy học cách kiểm soát tài chính một cách tỉ mỉ.

Sức khoẻ: Cân bằng thời gian, tập trung vào cải thiện sức khỏe và cảm xúc của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.