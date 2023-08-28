Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/8/2023): Sửu tài lộc rủng rỉnh, Dần tình cảm thăng hoa, Tuất sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 10:31

3 con giáp này có thể vươn lên mạnh mẽ, có sự đột phá trong công việc, vô cùng giàu có.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hoạt động năng động thể dục, thể thao. 

Công việc: Hãy đối mặt với mọi thách thức trong công việc với tinh thần tự tin, quan tâm vào việc phát triển kỹ năng và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Tình cảm: Tình yêu đang ngập tràn trong cuộc sống của bạn, bạn dành thời gian cho người thân yêu và tạo nên những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Tài lộc: Cơ hội tài chính đang mỉm cười với bạn, bạn quản lý tốt nguồn thu nhập và đầu tư hợp lý.

Sức khỏe: Tận dụng thời gian để rèn luyện sức khỏe thông qua việc tham gia các hoạt động thể thao và yoga.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/8/2023): Sửu tài lộc rủng rỉnh, Dần tình cảm thăng hoa, Tuất sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần luôn rất khiêm tốn và rất tự tin. Họ không tự phụ, tự mãn mà luôn biết mình biết người, đoàn kết với mọi người xung quanh.

Nhờ có tinh thần đồng đội tốt mà con giáp này không chỉ một mình đạt thành tích cao trong công việc mà còn cùng kéo những người khác cùng tiến bộ, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp mà công việc của họ lại càng tốt hơn.

Hôm nay, thứ Hai (28/8/2023) con giáp này không chỉ thành công một mình nên ngày càng được nhiều người chào đón. Ngay đầu tuần, con giáp tuổi Dần có thêm nhiều quý nhân, nhận được sự trợ giúp và tạo ra những thành công nổi bật.

Người tuổi Dần sẽ đạt được những tiến bộ phi thường, tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh hơn, kinh tế gia đình cũng được cải thiện, cuộc sống không còn mệt mỏi cơm áo gạo tiền.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/8/2023): Sửu tài lộc rủng rỉnh, Dần tình cảm thăng hoa, Tuất sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Vận trình của tuổi Tuất vào lúc này khá thuận lợi nhưng đừng vội an phận cho rằng chỉ cần được như hiện tại là đủ. Chớ quên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì bạn vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kĩ năng, không ngừng học tập định hướng bản thân.

Cát vận tăng cao còn giúp bản mệnh gặp may mắn về đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh gặp khách hàng tốt, mở rộng quy mô thuận lợi, còn người làm công ăn lương cũng có thưởng có lộc. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (28/8/2023): Sửu tài lộc rủng rỉnh, Dần tình cảm thăng hoa, Tuất sự nghiệp có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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