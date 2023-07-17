Tử vi hôm nay, thứ Hai (17/7/2023): Mùi giàu bất thình lình, Dần công việc thuận buồm xuôi gió, Tỵ luôn gặp được quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 17/07/2023 09:17

Trong ngày 17/7, 3 con giáp sau vận đỏ như son, làm chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 17/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hoàn thành thử thách công việc bản thân đề ra.   

Công việc: Người tuổi Mùi luôn kiểm tra và nâng cao chất lượng bản thân trong công việc mỗi ngày.   

Tình cảm: Trong tình cảm, không thích hẹn hò những nơi đông người, bạn là người hướng nội.  

Tài lộc: Về tài lộc, thu nhập mỗi ngày được gia tăng, không để tiền rơi vào nơi không sinh lời. 

Sức khỏe: Dễ khóc khi gặp chuyện không vừa ý, dễ tổn hại đến giấc ngủ.  

Tử vi hôm nay, thứ Hai (17/7/2023): Mùi giàu bất thình lình, Dần công việc thuận buồm xuôi gió, Tỵ luôn gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp nhận định ngày 17/7, nhiều kế hoạch của tuổi Dần diễn ra thuận buồm xuôi gió. Không những thế, bản mệnh còn có nhiều ý tưởng mới để phát triển việc làm ăn, kinh doanh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, con giáp này có xu hướng trở nên cao ngạo, dễ có những lời nói không phù hợp. Tuổi Dần được nhắc nhở nên khiêm tốn hơn nếu không muốn tai bay vạ gió. Mọi việc phải thận trọng nếu không sẽ gây họa, có nguy cơ phạm tù tội.

Tuần này tuổi Dần có thêm nhiều niềm tin tích cực, người độc thân sẽ muốn nghiêm túc tìm cho mình một tình yêu mới. Nhưng điều này đòi hỏi bản mệnh phải nỗ lực nhiều hơn để hiểu rõ những mong muốn của mình.

Chỉ khi đó tuổi Dần mới gặp được người ưng ý. Các cặp đôi sẽ có những phút giây mặn nồng cháy bỏng, nhưng hãy đề phòng những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, hoài nghi sẽ ập tới bất chợt.

Tử vi hôm nay, thứ Hai (17/7/2023): Mùi giàu bất thình lình, Dần công việc thuận buồm xuôi gió, Tỵ luôn gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang ngày mới 17/7, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.   

Tử vi hôm nay, thứ Hai (17/7/2023): Mùi giàu bất thình lình, Dần công việc thuận buồm xuôi gió, Tỵ luôn gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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