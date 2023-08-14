Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/8/2023): Mão có vận may bất ngờ, Mùi trời sinh siêng năng, Dần không chùn bước trước khó khăn

Tử vi hôm nay ngày 14/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão cơ hội đến bạn nên bắt lấy, đừng để bản thân vụt mất.

Tình duyên: Tình cảm không có may mắn, bạn và đối phương thường xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết được trong ngày.

Công việc: Công danh người tuổi Mão nắm vững tinh thần, làm việc cần chủ động hơn, không để người khác mang tiếng xấu đi bêu rếu bạn.

Tài lộc: Tài lộc làm cho bạn sung túc, cố gắng tiêu tiền đúng nơi đúng chỗ.

Sức khỏe: Bạn thích trải nghiệm nhiều, sức khoẻ ổn định, làm việc đã biết dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thuộc tuýp người không bao giờ sợ hãi khi đối diện với khó khăn. Bản mệnh cho rằng nếu sống trên đời này mà lúc nào cũng thuận lợi, việc gì cũng tiến triển theo ý muốn của bản thân thì mới là một chuyện đáng lo lắng.

Con giáp tuổi Dần luôn tâm niệm, cuộc sống này cần tồn tại những nguy hiểm, những gian nan thì con người mới được trui rèn, mới ngày càng xuất sắc hơn.

Vì vậy mà khi gặp những chuyện không được như ý muốn, cần phải tốn công sức giải quyết thì người tuổi Dần mới cảm thấy phấn chấn, tràn trề sức sống và ý chí phấn đấu.

Người tuổi Dần luôn mong muốn cuộc sống của mình cần phải có những vấp váp, va chạm để bản mệnh có thể nhờ đó cố gắng hết sức mình để trở nên xuất sắc hơn cũng như cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mùi đã bình tĩnh hơn, không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Con giáp này cũng nên dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Càng về cuối tuần con giáp này sẽ nhận được những kết quả tích cực với những dự án mà bản mệnh đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những mục tiêu tiếp theo.

Nhân thời điểm tốt này, bản mệnh có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Chọn giải pháp an toàn không sai nhưng đôi khi cho phép mình chấp nhận rủi ro một phần nhỏ nào đó thôi cũng là điều nên thử.

Trong tuần, tuổi Mùi cũng cần chú ý hơn đến những cảm xúc của người xung quanh. Nếu chuyện tình cảm đôi lứa không như ý thì cũng là lúc nên tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.