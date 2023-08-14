Tử vi hôm nay, thứ Hai (14/8/2023): 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, công danh thăng tiến, tiền tình đỏ thắm như son

Tử vi hôm nay ngày 14/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu thích làm những công việc nhẹ nhàng, ít tiêu tốn thời gian.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đào hoa, tình cảm của bạn có nhiều mối tình ngang trái, khó kiểm soát.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh bình ổn, bạn không thích công việc ồn ào, là người hướng nội bạn chọn công việc tốn ít thời gian của bản thân.

Tài lộc: Bạn là người giỏi kiếm tiền, thế nhưng người khác dễ lợi dụng lấy đi khối tài sản bạn đang có.

Sức khỏe: Giữ tâm bình yên, không để sức khoẻ bị ảnh hưởng bởi tác nhân xấu bên ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khát vọng được phát triển và khẳng định bản thân. Họ có thể bất chấp khó khăn, nguy hiểm trước mắt để đạt được điều mà mình mong muốn. Cuộc sống của người tuổi Thìn có thể có cả quyền lực, địa vị và tiền tài.

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Thìn không quá thuận lợi. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng ngày mới này, vận thế của tuổi Thìn có sự chuyển biến rõ rệt.

Bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, liên tục đón tin vui từ sự nghiệp đến chuyện tình cảm. Công việc của tuổi Thìn diễn ra thuận lợi, thu nhập tăng lên. Con giáp này có thể hưởng những ngày tháng no đủ, không lo thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, cơ hội để tuổi Hợi phát tài phát lộc xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì ngay lập tức bản mệnh có thể biến cơ hội của mình thành tiền, trong khi đó, một số người chỉ biết tập trung vào tiêu cực thì chỉ cảm thấy sợ hãi.

Khoảng thời gian đầu tuần, không ít tuổi Hợi trải qua cảm giác tổn thương. Có thể bản mệnh đang yếu đuối nên ai nói gì cũng dễ bị cảm thấy rằng họ đang nhắm về mình dù đó không phải là sự thật.

Trong tuần tuổi Hợi có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, con giáp này nên có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai bên.

Người độc thân lúc này nên sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bản mệnh có thể tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.