Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023 (23 tháng 8 âm lịch): Dần phấn đấu vì tương lai, Dậu công danh rực rỡ, Tỵ phúc khí không ai bằng

Tử vi hôm nay ngày 7/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần phấn đấu vì tương lai cho bạn và đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc luôn chú tâm, để ý những chi tiết nhỏ hoàn thiện bản thân.

Tài lộc: Thành tựu lớn nhất bạn nhận được là phần thưởng cấp trên trao tặng.

Sức khoẻ: Thoải mái với tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có vận trình cực kỳ may mắn trong giai đoạn này. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, không gặp nhiều vấn đề cản trở. Những người đang gặp khó khăn cũng sẽ tìm được hướng đi mới. Tuổi Dậu có quý nhân đưa đường chỉ lối nên suy nghĩ thông suốt, xác định được mục tiêu để theo đuổi trong thời gian tới.

Tuổi Dậu có thể gặp được may mắn bất ngờ, giúp bản mệnh tăng thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng dư dả. Càng về cuối năm, con giáp này càng làm ăn phát đạt. Các khó khăn sẽ lùi lại phía sau để nhường chỗ cho cơ hội. Tuổi Dậu chỉ cần bình tĩnh để nắm bắt là có thể đạt được thành tựu lớn, không phải ai cũng làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023 hôm nay, nguồn thu nhập chính và phụ của tuổi Tỵ đều đang tăng tiến. Đặc biệt, người kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi.

Về mặt công danh sự nghiệp, chỉ cần con giáp này tận dụng tối đa khả năng của mình là có thể nắm bắt được những lợi thế đang sẵn có. Cũng nhờ tinh thần trách nhiệm cao nên cấp trên rất hài lòng về bản mệnh và có thể giao thêm trọng trách mới.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Tuổi Tỵ cũng nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp, hạn chế khởi sự.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.