Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 30/12/2023 (nhằm 18 tháng 11 âm lịch): Tý vận khí tươi tốt, Thìn may mắn bất ngờ, Sửu tấn tài tấn lộc

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 30/12/2023, 3 tuổi này cuộc sống viên mãn, kinh doanh đắc tài, lột xác thành đại gia.

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý phú quý đến bất ngờ, tưng bừng. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc gì cũng tỉ mỉ, chăm chỉ kiểm tra chi tiết từng công việc. 

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm luôn vững tin vào đối phương dù cho có chuyện gì không vui xảy ra. 

Tài lộc: Nguồn kinh phí cho những chuyến đi ngày càng cao.  

Sức khỏe: Công việc ổn định, làm việc nhanh chóng, thuận lợi. 

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 30/12/2023 (nhằm 18 tháng 11 âm lịch): Tý vận khí tươi tốt, Thìn may mắn bất ngờ, Sửu tấn tài tấn lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn thường có quan điểm thực tế về đời sống và chú trọng vào các nhiệm vụ cụ thể. Bản mệnh là những người siêng năng, kiên nhẫn và có năng lực làm việc bền bỉ để đạt được các mục tiêu của bản thân.

Trong giao tiếp, người tuổi Thìn có tính cách hoà nhã, chân thành, không rắp tâm kế hoạch hay toan tính xảo quyệt. Bản mệnh sở hữu bản chất tốt bụng và lòng lương thiện. Con giáp này sẵn lòng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, không tính toán hay do sự. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cho người khác. Vì vậy, cuộc sống của bản mệnh sau này sẽ được đầy ắp phước lành.

Ngày mới, nguồn năng lượng tích cực của người tuổi Thìn sẽ được tăng cường. Cơ hội đã đến, bản mệnh sẽ gặt hái được thành công và tạo dựng nguồn tài chính dồi dào. Bên cạnh đó, bản mệnh còn được ban phước với sức khoẻ mạnh mẽ và cuộc sống hạnh phúc.

Về tình duyên, người tuổi Thìn có vận mệnh thuận lợi. Người đang độc thân có khả năng tìm được bạn đời đồng điệu, mở ra triển vọng cho một mối quan hệ lâu dài và vững chắc.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 30/12/2023 (nhằm 18 tháng 11 âm lịch): Tý vận khí tươi tốt, Thìn may mắn bất ngờ, Sửu tấn tài tấn lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/12/2023 hôm nay, tuổi Sửu có một ngày làm việc vất vả. Con giáp này không những phải hoàn thành nhiệm vụ của bản thân mà còn phải giải quyết những công việc do liên lụy người khác.

Tuy nhiên, bản mệnh không nên bắt mình phải chịu những áp lực quá nặng nề. Dù sao thì tuổi Sửu cũng hãy biết tự lượng sức mình, nếu công việc quá khó khăn nên lên tiếng nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ, chớ nên chịu đựng một mình.

May mắn là mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Hai người thường dành cho nhau những lời quan tâm hỏi han ngọt ngào, nhờ đó mà cùng nhau vượt qua được khó khăn, thách thức.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 30/12/2023 (nhằm 18 tháng 11 âm lịch): Tý vận khí tươi tốt, Thìn may mắn bất ngờ, Sửu tấn tài tấn lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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