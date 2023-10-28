Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023 (nhằm 14 tháng 9 âm lịch): Thìn gánh vàng về nhà, Mão hốt đầy tài lộc vào túi, Ngọ may mắn không ai bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Thìn công việc bớt được phần nào vất vả. Người làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Con giáp này nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Tuy nhiên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Con giáp này không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Con giáp này được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bản mệnh giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi con giáp cho biết, đúng 28/10/2023, xung quanh tuổi Mão xuất hiện nhiều cơ hội mới. Vận số vào dịp nở hoa. Tử vi cho biết tuổi Mão sẽ có những người tuổi Mèo do bản mệnh kết nối được với các quý nhân, được chỉ đường dẫn lối đến với thành công. Tài tài nhờ vậy mà cũng tăng lên gấp bội.

Thời gian này, tuổi Mão liên tiếp đón những thành công không chỉ trong công việc mà còn từ những mối quan hệ xung quanh. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ sẽ càng có nhiều tài lộc chảy vào túi đừng bao giờ thôi nỗ lực để cuộc sống của bạn viên mãn hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 28/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ bận rộn với việc hoàn thành mục tiêu ước mơ bản thân đặt ra.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ xứng đáng có thành công sớm hơn, bạn đang nỗ lực làm việc để đạt kết quả như mong đợi.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn có nỗi niềm riêng, chưa thể giải bày cùng với ai.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài chính nên được cân nhắc chi tiêu vào những việc cần thiết.

Sức khoẻ: Nên cần bồi dưỡng thể chất, giữ tinh thần thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.