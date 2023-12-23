Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 23/12/2023 (nhằm 11 tháng 11 âm lịch): Tỵ vận đỏ như son, Tuất đắc lộc đắc tài, Ngọ làm ăn xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 06:33

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 23/12/2023, 3 tuổi này tài vận gia tăng, được dịp đổi đời, càng chăm chỉ càng nhiều tiền.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 23/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ bận tâm nhiều chuyện cũ.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay chưa có sự thoải mái khi hoàn tất công việc được giao.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ thường gợi nhớ chuyện cũ, chưa nguôi ngoai.

Tài lộc: Dù thu nhập đang có nhiều tiến triển, nhưng bạn đừng .

Sức khoẻ: Chưa đạt kết quả mong đợi, bạn cần cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 23/12/2023 (nhằm 11 tháng 11 âm lịch): Tỵ vận đỏ như son, Tuất đắc lộc đắc tài, Ngọ làm ăn xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ hôm nay, người tuổi Tuất nói lời tạm biệt với xui xẻo và bắt đầu đón niềm vui, may mắn. Con giáp này đón nhận những cơ hội đổi đời bất ngờ, tài lộc ngày một dồi dào. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ thì nhất định sẽ đạt được mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Trong thời gian tới, tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực. Cát tinh soi chiếu, bản mệnh tiếp tục bước trên đà thăng tiến, không có gì có thể ngăn cản được.

Tử vi dự báo rằng thời gian tới, người tuổi Tuất có nhiều tài lộc, tương lai vô cùng tươi sáng. Bản mệnh chăm chỉ, nhận được nhiều may mắn nên thành công rực rỡ, tiền của kiếm được cũng nhiều lên.

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 23/12/2023 (nhằm 11 tháng 11 âm lịch): Tỵ vận đỏ như son, Tuất đắc lộc đắc tài, Ngọ làm ăn xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Bảy ngày 23/12/2023, tuổi Ngọ thiếu đi niềm tin vào bản thân. Con giáp này cần phải xác định lại các mục tiêu của mình.

Tuổi Ngọ cũng thiếu đi không hẳn tin tưởng vào tình yêu và không có ý định tìm hiểu về ai đó. Ngay cả khi có người quan tâm và chăm sóc, con giáp này vẫn không tin rằng mối quan hệ này có thể kéo dài. Thực tế, để có một mối quan hệ lâu bền, cả bản mệnh và đối phương đều cần phải cố gắng thay đổi và hòa hợp.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày thích hợp để chăm sóc bản thân từ bên trong và bề ngoài. Tránh xa mọi sự tổn thương, va chạm, hay những hành động có thể gây tổn thương tại vị trí nào đó.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 23/12/2023 (nhằm 11 tháng 11 âm lịch): Tỵ vận đỏ như son, Tuất đắc lộc đắc tài, Ngọ làm ăn xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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