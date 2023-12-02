Tử vi hôm nay, thứ Bảy ngày 2/12/2023 (nhằm 20 tháng 10 âm lịch): Sửu của cải ồ ạt vào túi, Thìn tiền bạc đầy két, Dần tình cảm thăng hoa

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 2/12/2023, 3 tuổi này may mắn ngút ngàn, liên tiếp có nhiều tin tốt, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
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Tuổi Sửu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/12/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Sửu sẽ vấp phải nhiều trở ngại. Cho dù là người có kinh nghiệm làm việc, có năng lực hành động và có trách nhiệm trong công việc, song bản mệnh lại không biết lắng nghe.
Có những lúc tuổi Sửu nên hạ cái tôi cá nhân xuống một chút để tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đặc biệt nếu đang giữ vị thế lãnh đạo, con giáp này không nên chuyên quyền, độc đoán. Nếu tự tin thái quá, bản mệnh có thể mắc những lỗi sai không ngờ đến.
Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Sửu nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Nam và Tài Thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc.
Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h
Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão
Tuổi Thìn
Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.
Tuổi Dần
Tử vi hôm nay ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần được nhiều người đánh giá cao, quyết tâm thực hiện.
Công việc: Tuổi Dần sẵn sàng đối mặt với khó khăn trong công việc, luôn nỗ lực và quyết tâm của bạn sẽ được đánh giá cao.
Tình cảm: Thể hiện tình yêu và sự quý trọng đối với người yêu, hãy tránh xung đột không cần thiết.
Tài lộc: Quản lý tài chính tỉ mỉ và cân nhắc trước khi đầu tư.
Sức khoẻ: Thư giãn để giảm áp lực và không cảm thấy mệt mỏi.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.