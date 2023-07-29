Tử vi hôm nay, thứ Bảy (29/7/2023): Tý buôn may bán đắt, Thìn chú ý sức khoẻ, Ngọ chuyển mình giàu có

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 29/7/2023, tuổi Tý buôn bán, kinh doanh có lời. Những người đang có công việc ổn định nên an phận, đừng ham nhảy việc vì có người rủ rê, đang yên đang lành thì cứ làm tốt việc của mình là đủ.

Tình cảm bình yên, vợ chồng yêu thương, chia sẻ lẫn nhau, gia đình hạnh phúc ấm êm. Dường như những sóng gió ngoài kia đều dừng lại trước cánh cửa nhà, bản mệnh biết cách để cân bằng cuộc sống của mình.

Vận tài cũng khởi sắc không kém phần khi con giáp này có đồng ra đồng vào, đặc biệt những người làm công chức hoặc có công việc ổn định mà biết ngoại giao khéo léo thì tiền bạc cũng không thua kém ai.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tuổi đang có nhiều lo lắng cuộc sống, chú ý sức khoẻ.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Thìn lo lắng nhiều trong vận trình công danh, tập trung vào công việc.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bản thân chịu thiệt thòi, bị đối xử tệ khi bạn không làm sai.

Tài Lộc: Về tài chính, hôm nay vận may tài chính giúp bạn có nhiều thành công.

Sức Khoẻ: Tránh những căng thẳng, làm việc cần thoải mái đầu óc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang ngày mới, những người cầm tinh con ngựa làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Ngọ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Ngọ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.