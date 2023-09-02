Tử vi hôm nay, thứ Bảy (2/9/2023): Thân buôn may bán đắt, Hợi chú ý sức khoẻ, Mùi chuyển mình giàu có

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều biệt tài ai cũng muốn sở hữu.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang vướng nhiều tài tiếng, cố gắng khắc phục sớm nhất.

Tài lộc: Tài chính dư sức mua những món đồ bạn yêu thích, nhưng đừng tiêu xài quá trớn

Sức khỏe: Cảm nặng chưa hết, cố gắng duy trì thuốc thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày 2/9/2023, tuổi Hợi cẩn thận có trộm cắp, cướp công, đổ oan khi đi làm. Sẽ có người nghi ngờ năng lực của bản mệnh nhưng đừng để tâm vì không đáng đâu, hãy làm tốt việc của mình, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Vận tài của bản mệnh không được tốt, mất cảm hứng kiếm tiền bởi gần đây có quá nhiều chuyện phải lo nên bản mệnh không có tâm trạng để làm giàu. Nhiều người cho người khác vay tiền nhưng mãi không đòi lại được, khó chịu và bực bội nhưng không làm gì được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi hôm nay, thứ Bảy 2/9 hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất năm 2024 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.