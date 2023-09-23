Tử vi hôm nay, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp một bước lên mây, liên tục ăn lộc, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà, tậu xe

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 23/9/2023, tuổi Thân có một ngày tài chính dư dả. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được tiền thưởng nóng, còn nếu là người làm ăn sẽ luôn bận rộn vì những đơn hàng tấp nập.

Tuy nhiên, con giáp này được khuyên không nên để tính tình nóng nảy của mình gây ảnh hưởng tới tình cảm. Tuổi Thân không nên trút giận vào nửa kia một cách vô cớ như vậy, vì yêu bản mệnh nên người ta mới nhường nhịn mà thôi, đừng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi.

Trong thời điểm đang rủng rỉnh thế này, tuổi Thân có thể cho phép bản thân nghỉ xả hơn và hẹn ai đó ra ngoài với mình. Hoặc bản mệnh cũng có thể tự mua một vài thứ đồ gì đó để tự thưởng, tạo động lực để mình cố gắng hơn trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn nổi tiếng với sự kiên định, luôn kiên trì giữ vững mục tiêu và không ngừng tìm lối đi mới để phát triển bản thân. Bản mệnh rất ngay thẳng và cực kỳ thận trọng, cầu toàn trong cuộc sống. Con giáp tuổi Tý cũng là một trong những con giáp có vận đào hoa lý tưởng, ai cũng quý mến nhờ sự chăm chỉ, tốt bụng, luôn có quý nhân giúp đỡ.

Khoảng thời gian vừa qua người tuổi Tý có thể đã trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Đến thứ Bảy ngày 23/9/2023, người tuổi Tý có nhiều may mắn bất ngờ đến, sự nghiệp và tài chính đều thuận lợi, có thể được tăng lương hoặc nhận thưởng. Người làm kinh doanh có khả năng đạt được doanh thu mong đợi, có khả năng tạo dựng được mối quan hệ đối tác tiềm năng, hợp tác và sinh lợi lâu dài. Tài lộc thăng tiến, vượng vận quý nhân, người tuổi Tý sẽ kết thúc tháng 9, đón tháng 10 với tâm thế tự tin, vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đáng tin cậy, nhiều người nhờ giúp đỡ khi khó khăn.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc tương đối, làm việc gì cũng thận trọng, không quá khắt khe với người khác.

Tình cảm: Bạn dành tình cảm chân thành cho đối phương, nhưng đổi lại là sự dối trá.

Tài lộc: Mức lương tuy ổn định, nhưng chưa giúp bạn khắc phục được những vấn đề khác.

Sức khoẻ: Sức khỏe đã khá lên, hãy cố gắng vận động nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.