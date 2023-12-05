Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 5/12/2023 (nhằm 23 tháng 10 âm lịch): Thìn tiền bạc dư dả, Mùi cuộc sống hanh thông, Tỵ giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 5/12/2023, 3 tuổi này ngồi không cũng hưởng lộc, càng về cuối năm càng thịnh vượng.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo, thứ Ba ngày 5/12/2023 hôm nay, tuổi Thìn gặp phải nhiều vướng mắc trong công việc, các kế hoạch lâm vào bế tắc. Nguyên nhân chủ yếu có thể là đồng nghiệp bon chen, giành giật hoặc đối thủ quấy rối.

Người trẻ tuổi thường thiếu tin tưởng vào bản thân, hay thay đổi, thậm chí có đôi lúc đánh mất phương hướng. Đây là lúc bản mệnh nên bước chậm lại để quan sát tình hình xung quanh cũng như lắng nghe tiếng nói từ trong chính bản thân mình.

Vận trình tình cảm cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân thường thích sống một mình hơn là dành thời gian quan tâm đến người khác. Con giáp này thậm chí không dành cơ hội cho những người có thiện cảm với mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 5/12/2023 (nhằm 23 tháng 10 âm lịch): Thìn tiền bạc dư dả, Mùi cuộc sống hanh thông, Tỵ giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 5/12/2023 (nhằm 23 tháng 10 âm lịch): Thìn tiền bạc dư dả, Mùi cuộc sống hanh thông, Tỵ giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay dù có những cãi nhau, nhưng bạn đã biết tiết chế hơn.

Công việc: Người tuổi Tỵ tự tin và đúng đắn trong công việc, tài năng của bạn sẽ được đánh giá cao nơi đông người.

Tình cảm: Mặc dù có thể có cuộc cãi vã, cả hai đối tác đang cố gắng thấu hiểu lẫn nhau, khi bạn và đối phương đã dành hết tâm ý cho nhau.

Tài lộc: Cần tìm cách cải thiện tài lộc nhanh chóng.

Sức khoẻ: Tìm đến nơi có tiết trời tự nhiên để thư giãn và tái nạp năng lượng.

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 5/12/2023 (nhằm 23 tháng 10 âm lịch): Thìn tiền bạc dư dả, Mùi cuộc sống hanh thông, Tỵ giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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