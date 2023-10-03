Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023 (19 tháng 8 âm lịch): Sửu làm ăn phát đạt, Hợi phất lên như vũ bão, Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc

Tử vi hôm nay ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu khác biệt trong tư duy, luôn tìm hướng đi mới trong sự nghiệp của bản thân.

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai chưa vượt qua được thử thách, cả hai còn nhiều cãi nhau.

Công việc: Người tuổi Sửu có hướng đi riêng của bản thân, luôn muốn sáng tạo và tạo sự nghiệp riêng cá nhân.

Tài lộc: Tiền bạc ổn định hơn, còn tốn kém vào những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Luôn khỏe mạnh, chu đáo trong cách chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người.

Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ.

Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc vào ngày mới (3/10/2023). Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Sau tháng 9 Âm lịch khởi đầu suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 3/10/2023 hôm nay, có vẻ một số thách thức sẽ xuất hiện thôi thúc tuổi Thân theo đuổi những gì mình tin tưởng. Do đó, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, biết đâu đó sẽ là một sự trở mình giúp thay đổi cuộc sống của bản mệnh.

Thời gian này bản mệnh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày vùi mình vào công việc. Tuổi Thân nên sắp xếp lại thời gian biểu và nới lỏng tiến độ công việc để chăm sóc bản thân nhiều hơn

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ diễn ra khá sôi nổi trong thời gian này. Sức hấp dẫn của các người độc thân bắt nguồn từ tri thức và đó cũng là vũ khí giúp bản mệnh hạ gục đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.