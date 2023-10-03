Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023 (19 tháng 8 âm lịch): Sửu làm ăn phát đạt, Hợi phất lên như vũ bão, Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2023 00:05

Tử vi hôm nay ngày 3/9/2023, vận trình của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực nhất trong số 12 con giáp.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 3/10/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu khác biệt trong tư duy, luôn tìm hướng đi mới trong sự nghiệp của bản thân.

Công việc: Người tuổi Sửu có hướng đi riêng của bản thân, luôn muốn sáng tạo và tạo sự nghiệp riêng cá nhân.

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai chưa vượt qua được thử thách, cả hai còn nhiều cãi nhau. 

Tài lộc: Tiền bạc ổn định hơn, còn tốn kém vào những việc không cần thiết. 

Sức khoẻ: Luôn khỏe mạnh, chu đáo trong cách chăm sóc bản thân. 

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023 (19 tháng 8 âm lịch): Sửu làm ăn phát đạt, Hợi phất lên như vũ bão, Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách tốt, khá dễ hòa đồng với mọi người.

Họ có tầm nhìn đặc biệt trong mọi việc họ làm, có ý thức cao trong công việc, cư xử có trách nhiệm nên mọi người đánh giá cao và ủng hộ.

Con giáp tuổi Hợi sẽ bắt đầu đón các "con sóng" tài lộc vào ngày mới (3/10/2023). Nhờ có EQ cao nên người tuổi Hợi có thể mở rộng giao thiệp xã hội, tìm kiếm được nhiều mối làm ăn tốt, nhờ đó mà tài vận ngày càng vượng.

Thời gian tới, con giáp này sẽ không còn phải lo lắng về công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Sau tháng 9 Âm lịch khởi đầu suôn sẻ và ổn định, cuộc sống của họ đặc biệt hạnh phúc và mọi khó khăn hiện tại đều được giải quyết dễ dàng.

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023 (19 tháng 8 âm lịch): Sửu làm ăn phát đạt, Hợi phất lên như vũ bão, Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 3/10/2023 hôm nay, có vẻ một số thách thức sẽ xuất hiện thôi thúc tuổi Thân theo đuổi những gì mình tin tưởng. Do đó, hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội, biết đâu đó sẽ là một sự trở mình giúp thay đổi cuộc sống của bản mệnh.

Thời gian này bản mệnh có thể hoàn toàn nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày vùi mình vào công việc. Tuổi Thân nên sắp xếp lại thời gian biểu và nới lỏng tiến độ công việc để chăm sóc bản thân nhiều hơn

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ diễn ra khá sôi nổi trong thời gian này. Sức hấp dẫn của các người độc thân bắt nguồn từ tri thức và đó cũng là vũ khí giúp bản mệnh hạ gục đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023 (19 tháng 8 âm lịch): Sửu làm ăn phát đạt, Hợi phất lên như vũ bão, Thân có cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 2/10 - 8/10/2023: Dậu tay trắng vẫn phát tài, Tý sự nghiệp hanh thông, Mão không cần bon chen tiền tài cũng về tay

Tử vi tuần mới 2/10 - 8/10/2023: Dậu tay trắng vẫn phát tài, Tý sự nghiệp hanh thông, Mão không cần bon chen tiền tài cũng về tay

Theo tử vi tuần mới, 3 con giáp này phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu, tình duyên viên mãn, sự nghiệp cũng ngày càng thăng tiến.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tuổi sửu tuổi hợi tuổi thân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng