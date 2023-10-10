Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 10/10/2023 (26 tháng 8 âm lịch): Tuất tình cảm thăng hoa, Thìn công việc ổn định, Tý có nhiều may mắn về tài lộc

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 00:05

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 10/10/2023, 3 tuổi này đạt được niềm vui lớn, có nhiều cơ hội để hoàn thành những kế hoạch lớn, cứ tự tin phát huy các ưu điểm của mình.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 10/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất mong chuyện tình cảm được thăng hoa.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn khá trầm tính, chưa bắt kịp nhịp độ cùng bạn bè. 

Tình cảm: Tình cảm đạt được niềm vui lớn, ở cạnh người bạn yêu thương. 

Tài lộc: Đón nhận tài lộc lớn từ tài chính sinh lời. 

Sức khoẻ: Uể oải tinh thần, khá mệt mỏi khi tinh thần thoải mái.   

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 10/10/2023 (26 tháng 8 âm lịch): Tuất tình cảm thăng hoa, Thìn công việc ổn định, Tý có nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý sẽ có nhiều may mắn về tài lộc và tiền bạc trong 10/10. Bản mệnh có nhiều cơ hội để hoàn thành những kế hoạch lớn đề ra từ đầu, bất chấp sự nhúng tay của ngoại cảnh và các nhân tố khác. Người tuổi Tý nên tranh thủ giai đoạn này để đảo ngược vận thế, thu hoạch những thành tựu trọng yếu trong cả đời sống lẫn sự nghiệp.

Lúc này, người tuổi Tý có thể bình tâm tĩnh trí để đưa ra những quyết định lớn, đối mặt với những bước ngoặt trong sự nghiệp. Chỉ cần tin vào chính mình và nắm bắt cơ hội trước mắt.

Trong chuyện tiền bạc, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn. Nguồn tài chính ổn định nhưng hãy biết cách quản lý cho thật tốt.

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 10/10/2023 (26 tháng 8 âm lịch): Tuất tình cảm thăng hoa, Thìn công việc ổn định, Tý có nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 10/10/2023, tuổi Thìn tự tin phát huy các ưu điểm của mình. Nếu tham dự các buổi phỏng vấn, tuyển chọn trong ngày này, bản mệnh rất dễ gây ấn tượng với người quyền cao chức trọng.

Người có công việc ổn định nhận được sự yêu mến và ủng hộ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chính vì thế mà nhiệm vụ khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Con giáp này đang dần chạm tới những cái đích đã đặt ra.

Tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không mấy yên bình. Con giáp này thường cho rằng mình ở vị trí cao hơn nên thích ra lệnh cho nửa kia. Tuy nhiên, cách hành xử vô lý của bản mệnh đang khiến đối phương thất vọng.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Tử vi hôm nay, thứ Ba ngày 10/10/2023 (26 tháng 8 âm lịch): Tuất tình cảm thăng hoa, Thìn công việc ổn định, Tý có nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Trong ngày 10/10, 3 con giáp sau có thể bị ai đó nói xấu, buông lời gièm pha. Do vậy làm việc gì cũng cần thận trọng.

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