Tử vi hôm nay, thứ Ba (5/9/2023): Mão đón nhận nhiều may mắn, Hợi tiêu xài phung phí, Thìn có cơ hội khẳng định bản thân

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 08:50

Bước sang 5/9, bản mệnh 3 con giáp sau có nhiều thay đổi không ngờ.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Tử vi hôm nay, thứ Ba (5/9/2023): Mão đón nhận nhiều may mắn, Hợi tiêu xài phung phí, Thìn có cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi dùng tiền phung phí, chưa biết cách tiết kiệm.

Công việc: Cơ hội làm việc của người tuổi Hợi có đủ, nhưng không biết cách tận dụng phát triển đúng hướng đi phù hợp.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm bạn ít quan tâm, dành thời gian cho sự nghiệp.

Tài lộc: Tài lộc có nhiều, nhưng dùng tiền phung phí, không tiết kiệm.

Sức khoẻ: Tịnh dưỡng sức khỏe, tránh dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. 

Tử vi hôm nay, thứ Ba (5/9/2023): Mão đón nhận nhiều may mắn, Hợi tiêu xài phung phí, Thìn có cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Bước sang ngày mới 5/9, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (5/9/2023): Mão đón nhận nhiều may mắn, Hợi tiêu xài phung phí, Thìn có cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 5 ngày tới (5/9 đến 9/9): 3 con giáp “một bước lên mây”, ĐỔI VẬN TỶ PHÚ, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng 

Trong 5 ngày tới (5/9 đến 9/9): 3 con giáp “một bước lên mây”, ĐỔI VẬN TỶ PHÚ, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng 

Còn hơn cả trúng số, 3 con giáp này bất ngờ giàu lên nhanh chóng, tiền tài ùn ùn kéo đến… mọi thứ thuận lợi hơn bao giờ hết, nên việc đổi vận tỷ phú chỉ là trong tầm tay. 

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