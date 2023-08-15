Tử vi hôm nay, thứ Ba (15/8/2023): 3 con giáp tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình tiền như ý, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 15/8/2023, tuổi Sửu sẽ có một ngày may mắn trong công việc, sự sáng tạo và khả năng vượt trội sẽ giúp bản mệnh đạt được nhiều thành tích khả quan, tự mở rộng đường tiến thân cho mình.

Về tình cảm, mối quan hệ hiện tại dường như đang có ảnh hưởng rất tích cực đến bản mệnh. Chỉ cần luôn cởi mở và sẵn sàng đón nhận những thay đổi nó mang lại thì con giáp này sẽ nhận ra rất nhiều giá trị quý giá từ tình yêu của mình.

Ngày này cũng rất thích hợp để con giáp này tăng cường hợp tác, mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho lĩnh vực của mình. Bản mệnh nhìn ra thời cơ nằm ở đâu và tập trung theo hướng đó, vượt xa cả đối thủ.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Một trong những đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là tính cách cởi mở và hướng ngoại. Bản mệnh thường thích giao tiếp, làm quen với nhiều người và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Người tuổi Dần có khả năng tương tác tốt với mọi người, từ bạn bè đến đồng nghiệp mới quen. Nhờ vậy mà người tuổi Dần có nhiều mối quan hệ, thuận lợi cho việc làm ăn.

Người tuổi Dần hợp duyên kinh doanh bởi bản mệnh là người thật thà, không bao giờ gian dối hay vì lợi ích trước mắt.

Ngày mới, khi người tuổi Dần giới thiệu sản phẩm với mọi người, bản mệnh biết cách trò chuyện, nói năng để lấy được lòng tin từ khách hàng.

Sau vài lần giao dịch, khách hàng sẽ nhận ra sản phẩm người tuổi Dần bán có chất lượng đảm bảo, lại có chế độ hậu mãi. Vậy nên, người tuổi Dần ngày càng được tin tưởng nhiều hơn. Đây cũng chính là yếu tố giúp bản mệnh buôn may bán đắt, thu tiền về đầy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 15/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giỏi việc cơ quan, chăm lo chu toàn gia đình.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay công việc được bạn lo chu toàn cả, làm việc cẩn thận giúp các đồng nghiệp an tâm.

Tình duyên: Có tình cảm hiện tại cho bạn sự an yên, không lo nghĩ gì nhiều khi đã có người ấy ở cạnh.

Tài lộc: Tiết kiệm tiền, mua sắm vàng tích trữ khi có rủi ro.

Sức khỏe: Tìm được quán ăn ngon luôn chia sẻ cùng bạn bè, người thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.