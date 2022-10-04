Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022: Thầy phong thủy phương Đông dự đoán 3 con giáp TÀI LỘC trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong ngày

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022, 3 con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên vận may tới tấp.
- Tin vui vào 21h tối nay (03/10), “tứ phương tụ tài”, Quý Nhân phương xa ban điềm lành, Thần Tài dẫn lối, 3 con giáp sau nghênh tài đón lộc, vàng bạc chất thành núi, công danh xán lạn, gia đạo giàu to
- Trúng số độc đắc sau 6 giờ sáng mai (4/10), âm thanh giàu có đánh thức, thức dậy đón ánh nắng tiền tài, bước ra đường va phải Thần Tài, may mắn chặn đường
Tuổi Thìn
Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022, mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, tuổi Thìn chưa cần mở lời xin giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh. Điều này là nhờ vào thường ngày bản mệnh là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người.
Dự báo bản mệnh có lộc ăn uống, được cho tiền hay thưởng nóng.
Tình yêu lứa đôi càng trở nên viên mãn và nồng nhiệt hơn trong ngày tam hợp này. Người độc thân chỉ cần mở lòng thêm chút nữa, trân trọng hiện tại thì không sợ không tìm được mảnh ghép còn lại.
Ảnh minh họa: Internet
Tuổi Tý
Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022 dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay vô cùng thuận lợi. Tam Hợp phù trợ giúp người tuổi này mau chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người noi theo. Đây còn là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra quyết định mới.
Tình cảm: Vận trình tình cảm có thể rạn nứt. Thổ khắc Thủy dự báo điềm chẳng lành xảy ra với các cặp đôi. Tử vi khuyên bản mệnh không nên lấy lý do công việc bận rộn mà bỏ lỡ không chăm sóc gia đình.
Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Cơ hội làm giàu của bạn đã tới rất gần, chỉ cần nhạy bén nhất định sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.
Tuổi Thân
Tài tinh ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho tuổi Thân theo tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022. Nhờ đó mà bản mệnh cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có được những lời khuyên giúp tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.
Cục diện Hỏa Thổ tương sinh còn mang tới cảm hứng mới mẻ cho bản mệnh. Không loại trừ khả năng con giáp này sẽ có nhiều cảm hứng bất chợt để trang trí lại căn phòng, hoặc một góc phòng ưa thích của bản thân.
*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.