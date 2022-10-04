Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022: Thầy phong thủy phương Đông dự đoán 3 con giáp TÀI LỘC trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong ngày

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 03:30

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022, 3 con giáp này gặp được quý nhân phù trợ nên vận may tới tấp.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022, mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, tuổi Thìn chưa cần mở lời xin giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh. Điều này là nhờ vào thường ngày bản mệnh là người tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác nên được lòng nhiều người.

Dự báo bản mệnh có lộc ăn uống, được cho tiền hay thưởng nóng.

Tình yêu lứa đôi càng trở nên viên mãn và nồng nhiệt hơn trong ngày tam hợp này. Người độc thân chỉ cần mở lòng thêm chút nữa, trân trọng hiện tại thì không sợ không tìm được mảnh ghép còn lại.

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022: Thầy phong thủy phương Đông dự đoán 3 con giáp TÀI LỘC trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong ngày - Ảnh 1

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022, mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối, tuổi Thìn chưa cần mở lời xin giúp đỡ đã nhận được sự hỗ trợ từ rất nhiều người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022 dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay vô cùng thuận lợi. Tam Hợp phù trợ giúp người tuổi này mau chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, trở thành tấm gương để mọi người noi theo. Đây còn là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra quyết định mới.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có thể rạn nứt. Thổ khắc Thủy dự báo điềm chẳng lành xảy ra với các cặp đôi. Tử vi khuyên bản mệnh không nên lấy lý do công việc bận rộn mà bỏ lỡ không chăm sóc gia đình.

Tài vận: Vận trình tài lộc khởi sắc. Cơ hội làm giàu của bạn đã tới rất gần, chỉ cần nhạy bén nhất định sẽ nắm chắc phần thắng trong tay.

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022: Thầy phong thủy phương Đông dự đoán 3 con giáp TÀI LỘC trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong ngày - Ảnh 2

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022 dự đoán, vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay vô cùng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài tinh ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho tuổi Thân theo tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022. Nhờ đó mà bản mệnh cẩn trọng và khôn ngoan hơn, dễ kiếm được nhiều tiền hơn. Thậm chí có được những lời khuyên giúp tránh sai sót, tiết kiệm được lượng lớn tiền.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh còn mang tới cảm hứng mới mẻ cho bản mệnh. Không loại trừ khả năng con giáp này sẽ có nhiều cảm hứng bất chợt để trang trí lại căn phòng, hoặc một góc phòng ưa thích của bản thân.

Tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022: Thầy phong thủy phương Đông dự đoán 3 con giáp TÀI LỘC trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 3 lần trong ngày - Ảnh 3

Tài tinh ghé thăm mang lại vận may liên quan đến tài chính cho tuổi Thân theo tử vi hôm nay, thứ 3 ngày 4/10/2022.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), ‘cơn mưa’ may mắn đổ bộ, 3 con giáp tiền nhiều như núi, của cải cứ vơi rồi đầy, vận may hơn trúng số độc đắc, ngồi không lộc cũng chảy vào túi

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), ‘cơn mưa’ may mắn đổ bộ, 3 con giáp tiền nhiều như núi, của cải cứ vơi rồi đầy, vận may hơn trúng số độc đắc, ngồi không lộc cũng chảy vào túi

Đúng 8 giờ tối nay (3/10), 3 con giáp có cơ hội hái lộc sum suê, vận trình may mắn, hanh thông, cuộc sống phát tài không ai bằng.

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