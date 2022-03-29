Tử vi hôm nay thứ 3 ngày 29/3/2022 của 12 con giáp: Tuổi Tý tài lộc SOI CHIẾU, tuổi Dần cần chăm sóc SỨC KHỎE, tuổi Ngọ cẩn trọng NHẸ DẠ CẢ TIN

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 29/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận tình công việc của người tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Con giáp này được đánh giá cao nhờ sự kết hợp ăn ý trong quá trình làm việc nhóm. Thế nhưng, thói quen ôm đồm công việc khiến bạn không thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xem tử vi hôm nay thứ 3 ngày 29/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận tình công việc của người tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ.

Tài lộc tăng tiến, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao do có vận may tài lộc soi chiếu.

Người độc thân được mai mối cho những mối nhân duyên tốt lành. Nhưng mối quan hệ có thể tiến xa hay không còn phụ thuộc vào sự nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai.

Tuổi Sửu

Hôm nay cục diện Tam Hợp rất có lợi cho các mối quan hệ của người tuổi Sửu. Đặc biệt là người độc thân nên nhân cơ hội này hãy “bật đèn xanh” cho đối tượng mà bạn đang để ý vì cơ hội thành công rất cao. Hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình, quý nhân sẽ trao cho bạn cơ hội để kéo gần khoảng cách hai trái tim.

Các cặp đôi có một ngày bình an, không nhiều nỗi lo, chỉ thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Các cặp vợ chồng dễ nhận được tin vui bầu bí trong ngày này lắm đấy.

Thêm nữa, bạn sẽ có những trải nghiệm mới trong công việc ngày thứ 3 khi mà Thiên Ấn trao cho bạn cơ hội để thể hiện những ý tưởng của mình, biến chúng trở thành hiện thực. Thời điểm này dù công việc có phát sinh bất kỳ vấn đề, bản mệnh cũng có thể xử lý rất linh hoạt và hiệu quả.

Tuổi Dần

Sức mạnh nội lực của tuổi Dần chính là sức mạnh lớn nhất của bạn ngày hôm nay khi có Chính Ấn ghé thăm. Thông qua đó, bạn có thể lần lượt thực hiện được từng mục tiêu một mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Sức mạnh nội lực của tuổi Dần chính là sức mạnh lớn nhất của bạn ngày hôm nay khi có Chính Ấn ghé thăm.

Hôm nay bạn nên dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình nếu không tương lai sẽ có nhiều bệnh tật. Lối sống thụ động, ngồi lì một chỗ rồi cặm cụi với máy tính ngày này qua ngày khác chỉ khiến cơ thể bạn trì trệ và mắc nhiều căn bệnh về xương khớp.

Ngày 29-03-2022 là ngày Tam nương sát, là ngày xấu. Ngày này kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão có nhiều tham vọng nhưng do cách thể hiện còn thiếu khéo léo nên không tạo được thiện cảm ở người xung quanh. Bạn nên cẩn trọng bởi hành động nói vội, thiếu suy nghĩ sẽ khó tránh khỏi sai lầm.

Phương diện tài lộc đi xuống, con giáp này có thể kiếm được tiền nhưng lại không giỏi trong việc kiểm soát nó.

Chuyện tình cảm vượng sắc, bạn cảm thấy vô cùng may mắn khi tìm được người để sẻ chia, cảm thông mọi vui buồn trong cuộc sống. Bạn hãy trân trọng người ấy vì nhân duyên không phải lúc nào cũng dễ tìm.

Tuổi Thìn

Hôm nay tuổi Thìn báo hiệu con giáp này sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, suôn sẻ như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi, từ đó đưa ra phương pháp xử lý phù hợp. Nhiều đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ nên đường tình duyên của những chú Rồng nhờ thế mà khởi sắc rực rỡ. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho bản mệnh tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Hãy mở lòng mình và đón nhận tình cảm của người khác. Chỉ khi bạn thực sự mở cửa trái tim thì tình yêu mới tới. Đừng quá lo lắng về những thứ đã xảy ra trong quá khứ, hạnh phúc trong tương lai mới là thứ bạn cần nắm bắt.

Hôm nay tuổi Thìn báo hiệu con giáp này sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, suôn sẻ như ý.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, bạn không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay, đừng ngại ngần tham gia một cuộc hẹn khi người ấy ngỏ lời bạn nhé. Những cặp đôi cũng dễ có tin vui bầu bí trong ngày này nữa đấy.

Kiếp Tài giúp người tuổi Tỵ nhận ra rằng có người không đáng tin như bạn từng nhận định nên có chút thất vọng. Thế nhưng đó là lúc mà bạn cần nhận ra rằng mình cần trưởng thành hơn, đừng quá tin tưởng ai mà nên cân nhắc kỹ hơn trong từng quyết định.

Tuổi Tỵ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày hôm nay, đừng ngại ngần tham gia một cuộc hẹn khi người ấy ngỏ lời bạn nhé.

Một số kế hoạch tiền bạc của con giáp tuổi này đang đi đúng hướng. Bên cạnh đó, bạn nên chú ý hơn tới việc dành dụm tiền bạc, tiết kiệm là một việc làm rất hữu ích, giúp bạn không phải bối rối kể cả khi có bất trắc xảy ra.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có thể an tâm gạt bỏ mọi nỗi lo trước nay. Cấp trên sẽ dành cho bạn lời khen ngợi và cùng với đó là cơ hội tiến thân rộng mở trước mắt.

Phương diện tài lộc sa sút nhắc nhở bạn tránh đứng ra làm trung gian cho người khác vay tiền thế chấp tài sản vì dễ bị lừa gạt. Bản mệnh cần cẩn trọng, tránh nhẹ dạ cả tin mà vô cớ mất tiền.

Sự nóng nảy cùng cách hành xử thiếu khôn khéo, tế nhị của người tuổi Ngọ dễ tạo ra nhiều tổn thương cho người ấy. Bên cạnh đó, vì sự cả nể không dám từ chối tình cảm của người khác mà bạn cũng chuốc không ít rắc rối vào người.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thiên Ấn che chở cho vận trình ngày thứ 3 của người tuổi Mùi để mọi sự hanh thông, công việc luôn hoàn thành xuất sắc. Ngày này, những chú Dê có thể được cấp trên giao đảm nhiệm thêm nhiều trọng trách, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp chẳng còn xa nữa. Dù vẫn còn một vài khó khăn trước mắt nhưng bạn hoàn toàn có cơ hội để chuyển mình, tạo ra đột phá lớn lao.

Nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua. Tình yêu có cơ hội thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp.

Hôm nay Thiên Ấn che chở cho vận trình ngày thứ 3 của người tuổi Mùi để mọi sự hanh thông, công việc luôn hoàn thành xuất sắc.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở cửa phòng và cửa sổ phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa nơi này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Thân

Chính Tài mang tới tài lộc từ một người xa lạ để con giáp tuổi Thân phải cân nhắc khá kỹ nhưng may mắn là bạn sẽ có được quyết định khôn ngoan. Không những thế, một số kế hoạch kinh doanh của bạn khi đề xuất đã có người ủng hộ và muốn hùn tiền đầu tư cho bạn.

Hôm nay con giáp tuổi Thân nhìn ra những vấn đề mà bản thân đang đối mặt và tìm ra cách để xử lý chúng. Thậm chí ai có vấn đề liên quan tới sức khỏe cũng may mắn tìm được bác sĩ có chuyên môn, có đạo đức giúp đỡ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí những đồ vật hoặc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, đường công danh rộng mở phía trước mở ra cho người tuổi Dậu khá nhiều cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn nên đẩy mạnh việc mở rộng quan hệ xã giao để có thêm điều kiện phát triển thuận lợi.

Tài lộc được duy trì ở mức ổn định, cả nguồn thu chính lẫn phụ nhìn chung đều không có biến động. Tuy nhiên, bạn cũng nên đề phòng có kẻ tiểu nhân quấy phá.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, đường công danh rộng mở phía trước mở ra cho người tuổi Dậu khá nhiều cơ hội khẳng định vị thế của mình.

Bạn dễ dàng nhận được sự sẻ chia, đồng cảm từ những người thân yêu trong gia đình. Có thể nói đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để bản mệnh an tâm chinh chiến tiếp.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Chính Ấn chiếu mệnh đảm bảo công việc trong ngày của tuổi Tuất tiến triển khá tốt. Bản mệnh trong ngày hôm nay có cơ hội để thể hiện bản thân. Lại thêm tinh thần làm việc nhiệt tình, tinh thần cống hiến cao độ của con giáp này khiến cho công việc không vấp phải khó khăn gì quá lớn. Nhờ thế mà bạn nhận được sự chú ý của cấp trên, cũng có thêm cơ hội khẳng định vị trí của mình.

Hỏa sinh Thổ che chở cho chuyện tình yêu của con giáp này phát triển ngọt ngào. Mặc kệ những giông bão ngoài kia có lớn đến thế nào, hai người bạn vẫn luôn dành cho nhau sự quan tâm, bao dung và quan trọng nhất là trái tim luôn hướng về nhau nên không có điều gì có thể chia cách được hai bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 27 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người.

Chính Quan hỗ trợ để con giáp tuổi Hợi thuận lợi hơn trong công việc. Sự may mắn kết hợp với tham vọng sẽ giúp cho bạn có những bước tiến dài ngày hôm nay. Vậy thì bạn đừng nên bỏ lỡ cơ hội này để lập ra cho mình những mục tiêu lớn và nỗ lực để hoàn thành chúng nhé.

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp.

Vận trình tình cảm của người tuổi Hợi không được tốt vì xa mặt cách lòng, trong khi những cặp đôi ở gần thì đôi bên dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã. Tranh cãi với người mình yêu, có thể bạn thắng, nhưng tình cảm thì đã nhạt phai.

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