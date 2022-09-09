Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022), 3 con giáp này đây tiền tài cất cánh như diều gặp gió, công danh thăng tiến một bước lên tiên

Tâm linh - Tử vi 09/09/2022 04:00

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) nói rằng 3 con giáp này vận hạn may mắn không ngờ tới nhờ có Tam Hội trợ sức.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) của Mùi vận công việc có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh nên một số người nhận được tin vui trong khoản lương thưởng, chức vụ. Bạn thật thà, lương thiện được đồng nghiệp và cấp trên quý mến giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng.

Hỏa sinh Thổ có lợi cho những cặp vợ chồng đang muốn làm lành, hâm nóng lại tình cảm. Cả 2 bạn đều biết động viên và hỗ trợ cho nhau trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Cuối ngày hôm nay những đôi đang yêu nhau sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn.

 

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022), 3 con giáp này đây tiền tài cất cánh như diều gặp gió, công danh thăng tiến một bước lên tiên - Ảnh 1

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) của Mùi vận công việc có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh nên một số người nhận được tin vui trong khoản lương thưởng, chức vụ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu theo tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) có dấu hiệu phai nhạt. Chính vì mải mê xây dựng con đường công danh sự nghiệp mà bản mệnh vô tình bỏ quên nửa kia. Cùng với ngũ hành Mộc Thổ tương xung khiến những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt.

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với cơ hội thăng quan tiến chức dành cho người tuổi Sửu cũng nhiều hơn. Bản mệnh hãy cứ nỗ lực, chăm chỉ và cầu tiến, sẽ không lâu nữa sẽ được gặt hái hoa trái ngọt ngào.

Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Những công sức của người tuổi Sửu được bù đắp xứng đáng bằng khoản thu nhập khủng, chi tiêu lúc này cũng dư dả hơn.

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022), 3 con giáp này đây tiền tài cất cánh như diều gặp gió, công danh thăng tiến một bước lên tiên - Ảnh 2

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu theo tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) có dấu hiệu phai nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) tuổi Thìn vận công việc có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh nên một số người nhận được tin vui trong khoản lương thưởng, chức vụ. Bạn thật thà, lương thiện được đồng nghiệp và cấp trên quý mến giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng.

Hỏa sinh Thổ có lợi cho những cặp vợ chồng đang muốn làm lành, hâm nóng lại tình cảm. Cả 2 bạn đều biết động viên và hỗ trợ cho nhau trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Cuối ngày hôm nay những đôi đang yêu nhau sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn.

Tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022), 3 con giáp này đây tiền tài cất cánh như diều gặp gió, công danh thăng tiến một bước lên tiên - Ảnh 3

Theo tử vi hôm nay ngày Cửu Trùng (9/9/2022) tuổi Thìn vận công việc có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh nên một số người nhận được tin vui trong khoản lương thưởng, chức vụ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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