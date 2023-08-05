Tử vi hôm nay ngày 5/8/2023: Vận may đỏ rực, 3 con giáp tiến tới đỉnh cao sự nghiệp, danh lợi song toàn, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Đường sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày khá may nhờ Chính Tài trợ mệnh. Bản mệnh luôn chuyên tâm vào công việc mình đang làm, đi làm cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm, không làm qua loa. Những việc mà bản mệnh hoàn thành không ai dám chê trách vì không có khuyết điểm để chê.

Hai hành Thổ tương hòa dự báo mặt tình cảm sóng yên biển lặng không có gì đáng lo ngại. Gia đình luôn là nơi bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, nhận được lời khuyên, che chở bạn khi khó khăn và là nơi chia sẻ khi bạn gặp áp lực.

Nếu muốn ví tiền ổn định thì nên chú tâm vào công việc chính của mình, chỉ cần bạn hết lòng vì nó thì tiền lương sẽ không phụ lòng bạn. Những người đang mong chờ lương thưởng hoặc tiền công nợ thì hôm nay sẽ có tin tốt.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 05/08/2023 hôm nay, tuổi Dần bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, tuổi Dần luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Có vẻ như tuổi Dần đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, Tuổi Dần nên biết tận dụng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 5/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu công việc may mắn. Đặc biệt là những người đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây bản mệnh sẽ được may mắn chiếu cố, tương lai khởi sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này còn được đón nhận tin vui tài lộc. Người buôn bán kinh doanh được phù trợ, buôn may bán đắt bất ngờ. tuổi Dậu biết giữ chữ tín với khách hàng nên tiếng lành đồn xa, khách hàng tìm đến nhiều, tiết kiệm tiền cũng giỏi, biết xoay xở lúc nguy nan.

Tiếc là vận trình tình cảm dễ có lục đục, cha mẹ và con cái bất hòa. Đôi khi không thể nhìn vẻ bề ngoài để phán đoán một con người nên ai nói gì về bản mệnh cứ mặc kệ họ, mình nhẫn nhịn thì mình được thêm phước.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.