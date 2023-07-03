Tử vi hôm nay ngày 3/7/2023: Sa chân hố VÀNG, 3 con giáp phút chốc giàu to, của cải bạt ngàn, TIỀN TÀI bao la, phú quý vinh hoa chẳng ai sánh bằng

Chính Quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng, nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Với người làm lãnh đạo, bạn tìm ra những định hướng đúng đắn, giúp tập thể nhanh chóng giải quyết khó khăn và hướng tới những mục tiêu mới. Càng làm lâu, bạn lại càng trở thành một người đức cao vọng trọng, nhận được sự khâm phục của nhiều người.

Tuổi Mão

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay thứ Hai 03/07/2023, tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Mão thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Mão khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Mão lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Dậu làm việc gì cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nhờ vậy, bản mệnh cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với thử thách. Nay con giáp này có cơ hội chạm tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Việc làm ăn cũng tiến triển suôn sẻ bởi bản mệnh gặp được một đối thủ xứng tầm. Sự cạnh tranh không khiến tuổi Dậu cảm thấy căng thẳng mà ngược lại, truyền động lực để bản mệnh không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng trở thành người chiến thắng.

Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, tốt đẹp cũng khiến con giáp này cảm thấy rất hạnh phúc khi về đến nhà. Gia đình chính là động lực lớn nhất giúp bản mệnh cố gắng hết mình trong sự nghiệp, hoàn thiện bản thân và đạt được điều mình mong muốn.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.