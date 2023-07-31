Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023: QUÝ NHÂN kề cạnh, 3 con giáp may mắn nhân đôi, TÀI LỘC gấp bội, số dư tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, thứ Hai 31/07/2023, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

Thế nhưng niềm vui với tuổi Tý sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ tuổi Tý nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào thứ Hai 31/07/2023 này, tuổi Thìn đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy thì là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ thì sao phải giận dỗi nhau mãi, được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuổi Hợi

Nhờ có Lục Hợp, con đường sự nghiệp của tuổi Hợi được dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng hạn, thậm chí còn tìm tòi và đưa ra ý tưởng mới cho công việc. Đây chính là điều giúp con giáp này được cấp trên đánh giá cao và trao cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cơ hội làm ăn cũng sẽ đến với người tuổi này. Với sự chủ động của mình, Hợi có một số ý tưởng và nó sẽ sớm trở thành hiện thực với thành công rất đáng mong đợi. Vì thế hãy mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình thì mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp thôi.

Cát khí cũng giúp đường tình duyên của Hợi được thuận lợi, suôn sẻ hơn nhiều. Bạn có những khoảnh khắc hạnh phúc và kỷ niệm đẹp cùng với người yêu. Người độc thân hãy chờ đón một người bạn thú vị đến với mình, biết đâu câu chuyện tình bạn sẽ phát triển thành tình yêu.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.