Tử vi hôm nay ngày 28/6/2023: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tự lực vươn lên, nắm chắc thời cơ, giàu sang phút chốc

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 00:24

Mọi sự hôm nay của 3 con giáp đều vô cùng trôi chảy, thuận lợi, tài lộc vượng tiến, thu nhập không ngừng tăng cao.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ. 

Tử vi hôm nay ngày 28/6/2023: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tự lực vươn lên, nắm chắc thời cơ, giàu sang phút chốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

Tuổi Mùi

Tam Hội trợ giúp nên rất suôn sẻ và may mắn. Người đi buôn thì đắt hàng, được khách ủng hộ nhiệt tình. Có thể coi nay chính là cơ hội tốt để con giáp này phát triển sự nghiệp, kinh doanh, nếu bỏ lỡ mất thì sau này khó có thời cơ nào tốt bằng. 

Tử vi hôm nay ngày 28/6/2023: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tự lực vươn lên, nắm chắc thời cơ, giàu sang phút chốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Mùi nay cũng rất thuận lợi, tốt đẹp nhờ Hỏa sinh Thổ. Nếu bạn ghét ai đó, hãy cứ mặc kệ họ, đó sẽ là cách tốt nhất mà bạn có thể đối xử với người mà bạn ghét. Nhiều người cũng yêu quý bạn nhưng họ không nói ra, hãy sống vì những người tôn trọng mình nhé Mùi.

May mắn có Thực Thần hỗ trợ nên Mùi có lộc ăn uống, buôn bán trong ngày. Mùi là con giáp sống đơn giản nhưng không tầm thường, đặc biệt là những bạn đang làm thêm hoặc có công việc tay trái, đây là thời điểm bạn thu được nhiều lộc nhất tuần.

Tuổi Thân

Tử vi ngày thứ Thư 28/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Thân đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Tử vi hôm nay ngày 28/6/2023: 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tự lực vươn lên, nắm chắc thời cơ, giàu sang phút chốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Có tài lộc, hoặc tuổi Thân có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ. 

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào thứ Thư này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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