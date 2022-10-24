Tử vi hôm nay, ngày 24/10/2022, may mắn vây quanh, 3 con giáp thành công nối thành công, cơ hội thăng tiến trước mắt, vượng vận tài lộc

Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình thứ 2 này của người tuổi Tý, bản mệnh đang làm rất tốt việc của mình, cũng có chính kiến riêng, khiến cho cấp trên không khỏi ngạc nhiên về những ý tưởng độc đáo của mình. Bản mệnh nắm bắt thời cơ rất tốt để thể hiện năng lực của mình, khiến cho mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Bản mệnh không quản ngại gian khổ để hoàn thành công việc. Tinh thần trách nhiệm cao ở người tuổi Tý được cấp trên đánh giá rất cao và có dự định cất nhắc để bồi dưỡng cho những vị trí cao hơn.

Thiên Tài nhập cục, con giáp này đang nắm giữ cơ hội tài lộc trong tay. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, cho con giáp tuổi Tý tìm được hướng đi đúng đắn cho mình thu tài lộc. Hôm nay là ngày Trực Bình, tốt trong mọi việc, nếu có ý định cầu tài, khai trương, mở cửa hàng thì có thể lợi dụng điểm này.

Tỷ Kiên xuất hiện trong vận trình thứ 2 này của người tuổi Tý, bản mệnh đang làm rất tốt việc của mình, cũng có chính kiến riêng, khiến cho cấp trên không khỏi ngạc nhiên về những ý tưởng độc đáo của mình. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày thứ hai này thăng tiến vì được cấp trên ưu ái trao cho nhiều cơ hội thể hiện năng lực. Chính Quan trao cho bản mệnh những cơ hội tốt để thể hiện năng lực bản thân. Công việc không gặp phải khó khăn gì đáng kể, tuổi Dần hoàn toàn có thể xử lý mọi việc ngay trong tầm tay mình.

Chuyện hợp tác làm ăn của con giáp này cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ vậy mà đường công danh sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng tiếp thêm hứng khởi và năng lượng cho bản mệnh.

Người tuổi Dần trong ngày tam hợp nên vận trình tài lộc của con giáp này được trợ giúp rất nhiều, Chính Tài soi đường chỉ lối cho tiền bạc về nhà. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, bản mệnh gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý.

Người tuổi Dần trong ngày tam hợp nên vận trình tài lộc của con giáp này được trợ giúp rất nhiều, Chính Tài soi đường chỉ lối cho tiền bạc về nhà. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Được chính quan che chở, tuổi Tỵ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi, có người giúp sức, làm việc gì cũng dễ dàng. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, che chở và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Không những thế Tỵ còn được đánh giá cao vì tinh thần hết mình với công việc, không quản ngại khó khăn.

Tuổi Tỵ được Thiên Ấn tương trợ giúp nhận ra một số khả năng tiềm ẩn của mình. Hãy tranh thủ học tập, phát triển kỹ năng này vì nó sẽ là nền tảng tốt để giúp bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ hôm nay tăng tiến không ngừng, người buôn bán kinh doanh phát tài, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tiền bạc về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập đủ để chi tiêu thoải mái và có một khoản dư để tích lũy.

Được chính quan che chở, tuổi Tỵ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi, có người giúp sức, làm việc gì cũng dễ dàng. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, che chở và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm