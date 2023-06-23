Tử vi hôm nay ngày 23/6/2023: 3 con giáp đón lộc vào nhà, vận trình sáng rực, đại sự ắt thành, tiền bạc phủ phê, phú quý đề huề

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra khá trôi chảy, êm đẹp. Tinh thần trách nhiệm cao giúp cho người tuổi này có một bước tiến dài trên con đường phát triển sự nghiệp.

Vận trình tình cảm không nhận được tín hiệu khởi sắc. Mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi dần mất đi sự ngọt ngào, thấu hiểu. Việc chuyện nhỏ xé ra to khiến cho bạn và người ấy thường xuyên hay cãi vã.

Vận trình tài lộc dồi dào. Con giáp này đảm bảo được chất lượng cuộc sống từ nguồn thu nhập rủng rỉnh của công việc chính, đồng thời một phần là nhờ có Chính Tài chiếu mệnh.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối dễ dàng. Nhờ có Thiên Ấn, người tuổi này sớm phát huy được khả năng sáng tạo cũng như năng lực phán đoán của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật có được nguồn thu nhập rủng rỉnh. Người làm trong lĩnh vực khác có nguồn thu ổn định từ công việc chính.

Vận trình tình cảm cảm giác khó xử. Bạn dường như đang khá đau đầu khi đứng trước sự lựa chọn giữa việc rời đi và giữ lại. Người độc thân có khá nhiều vệ sinh vây quanh nhưng cần xem xét kỹ để tránh chọn lầm người.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới nhờ Thiên Tài nhập cục, con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không nên mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải.

Hỏa - Thủy xung khắc, trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Cả hai đều vì bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.