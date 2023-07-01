Tử vi hôm nay ngày 1/7/2023: Lộc đến bất ngờ, 3 con giáp vận trình đỏ rực, sự nghiệp bứt phá, tiền tài vô kể, giàu sang vô đối

Hôm nay may mắn được Thiên Ấn nâng đỡ nên công việc của Thìn được cải thiện hơn hôm qua rất nhiều. Đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuy nhiên đừng thấy may mắn mà tỏ ra kiêu ngạo kẻo lại vướng họa tiểu nhân.

Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn nhờ Thổ sinh Kim, dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài.

Vận tình cảm được Tam Hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc. Một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm bị vạch trần và bị mọi người xa lánh.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong ngày thứ Bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. tuổi Dậu nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi.

Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào thứ Bảy 01/07/2023 hôm nay, tuổi Ngọ đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày thứ Bảy này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.