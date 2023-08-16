Tử vi hôm nay ngày 16/8/2023: Cá chép hóa rồng, 3 con giáp TRÚNG ĐẬM liên miên, TIỀN TỶ chật túi, chắc chắn giàu to, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc

Xem tử vi ngày hôm nay thứ Tư 16/08/2023 dễ dàng nhận thấy rằng tuổi Dần có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng tuổi Dần đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của tuổi Dần vào thứ Tư này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. tuổi Dần đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là tuổi Dần sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tuổi Thìn

Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm có tiến triển tốt hơn mọi ngày vì Hỏa sinh Thổ. May mắn là người ấy luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Gia đình là nơi mang lại bạn thêm nhiều động lực để cố gắng nhiều hơn, vượt qua những khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của tuổi Tuất hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. tuổi Tuất cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.