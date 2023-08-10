Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023: TẤN TÀI TẤN LỘC, 3 con giáp đánh nhanh thắng lớn, trăm sự VƯỢNG PHÁT, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 01:19

Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày.

 

Tuổi Thìn

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có giác quan nhạy bén, nhờ vậy mà bạn nhanh chóng tìm ra cách thích hợp nhất để giải quyết mọi việc. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ dàng thuyết phục người khác nhờ cách diễn đạt rõ ràng, rành mạch.

Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023: TẤN TÀI TẤN LỘC, 3 con giáp đánh nhanh thắng lớn, trăm sự VƯỢNG PHÁT, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người làm ăn, kinh doanh, bạn có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó. Bạn đang có những đánh giá rất chuẩn xác về xu thế thị trường, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình cho là đúng.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng chuyện tình cảm của bạn lại đang dần có dấu hiệu lạnh nhạt. Bạn nên chia sẻ với người ấy những suy nghĩ trong lòng mình nhiều hơn, đừng mãi giấu chặt trong lòng, vì như vậy thì người ấy lại càng khó có thể hiểu được bạn hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cởi mở hơn trong khi trò chuyện với đồng nghiệp. Bản mệnh hy vọng rằng mình có thể mở rộng các mối quan hệ vì biết rằng chẳng ai có thể sống tách bạch với xã hội.

Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023: TẤN TÀI TẤN LỘC, 3 con giáp đánh nhanh thắng lớn, trăm sự VƯỢNG PHÁT, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể nghĩ ra một vài kế hoạch đầu tư, buôn bán khá triển vọng trong thời gian tới tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế cũng như thực lực của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai. Cho dù được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bản mệnh cũng tìm cách chối từ.

Tuổi Mão

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Mão trong hôm nay, thứ Năm 10/08/2023, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Mão.

Tử vi hôm nay ngày 10/8/2023: TẤN TÀI TẤN LỘC, 3 con giáp đánh nhanh thắng lớn, trăm sự VƯỢNG PHÁT, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không những thế, thứ Năm này tuổi Mão còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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