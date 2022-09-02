Tử vi hôm nay (mùng 7/8 âm lịch): Gà gáy sang canh, 3 con giáp đắm mình dưới mưa tài lộc, thu hút nhiều may mắn, bạc tiền phủ phể

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 04:00

Theo dự đoán của tử vi, 3 con giáp này sẽ hút hết phần may mắn tiền lộc về phía mình, tiền kiếm nhiều không đếm xuể ngay trong ngày 7/8 âm lịch.

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, ngay trong ngày 7/8 âm lịch, thu nhập của người tuổi Thìn có phần tăng trưởng hơn so với trước, thậm chí có thể trở nên giàu có. Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đặc biệt, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Từ thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ được đón nhận cơn mưa tài lộc khiến họ có 1 khoản tiền rất lớn.

Tử vi hôm nay (mùng 7/8 âm lịch): Gà gáy sang canh, 3 con giáp đắm mình dưới mưa tài lộc, thu hút nhiều may mắn, bạc tiền phủ phể - Ảnh 1
Tử vi có nói, ngay trong ngày 7/8 âm lịch, thu nhập của người tuổi Thìn có phần tăng trưởng hơn so với trước, thậm chí có thể trở nên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc cực kì vượng phát là điểm sáng trong mùng 7/8 âm lịch. Đặc biệt trong ngày này, người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ kí kết được 1 thỏa hiệp mang lại lợi nhuận cao. Còn người làm việc nhà nước sẽ được cân nhắc lên chức, tăng lương vượt kì hạn.

Tất cả là do sự cố gắng, nỗ lực của họ khiến bản mệnh vô cùng hài lòng và tự hào. Con giáp này biết rằng mình đã đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để có được kết quả như hiện tại.

Tử vi hôm nay (mùng 7/8 âm lịch): Gà gáy sang canh, 3 con giáp đắm mình dưới mưa tài lộc, thu hút nhiều may mắn, bạc tiền phủ phể - Ảnh 2
Đường tài lộc cực kì vượng phát là điểm sáng trong mùng 7/8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Tử vi dự đoán, trong ngày 7/8 âm lịch, người tuổi Thân do được cát tinh phù hộ, không chỉ mang đến vận may về tài vận mà còn nhận được vô số tin mừng trong cuộc sống. Điều này khiến cho cuộc sống của họ vô cùng viên mãn, hạn phúc và đủ đầy.

Tử vi hôm nay (mùng 7/8 âm lịch): Gà gáy sang canh, 3 con giáp đắm mình dưới mưa tài lộc, thu hút nhiều may mắn, bạc tiền phủ phể - Ảnh 3
Tử vi dự đoán, trong ngày 7/8 âm lịch, người tuổi Thân do được cát tinh phù hộ, không chỉ mang đến vận may về tài vận mà còn nhận được vô số tin mừng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan

Gà gáy vào canh Ngọ (thứ Tư 24/8/2022), 3 con giáp vươn vai hái tài lộc, phú quý tràn vào nhà, may mắn quấn quanh cửa, mọi muộn phiền tiêu tan

Sang giờ Ngọ thứ Tư ngày 24/8/2022, 3 con giáp sau đây được dự đoán là may mắn, thuận lợi nhất trong số 12 con giáp.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 7/8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi ngày mới 12 con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch