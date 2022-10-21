Tử vi hôm nay, mồng 26 tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp vận hung hóa cát, có căn phú quý, cơ hội thăng tiến trước mắt, tài chính dư dả

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 05:15

Tử vi hôm nay, mồng 26 tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp vận hung hóa cát, có căn phú quý, cơ hội thăng tiến trước mắt, tài chính dư dả

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay 26/9 Âm lịch diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Sự xuất hiện của quý nhân đem tới cho người tuổi Tý khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Bản mệnh hãy cứ an tâm làm hết sức mình, sau cùng chắc chắn sẽ nhận được hoa thơm trái ngọt xứng đáng.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Tý có thể giải quyết mọi việc một cách linh động, hiệu quả. Đối với những người đang theo đuổi đường công danh hay thi cử cũng sẽ thu gặt được không ít tin vui.

Vận trình tài lộc vượng vận. Bản mệnh có thể thoải mái hơn trong chuyện chi tiêu, một phần là nhờ nguồn tích luỹ dư dôi. Người buôn bán kinh doanh, làm nghề tự do có cơ hội gặp gỡ khách hàng, ký kết hợp đồng làm ăn. Con giáp này không cần phải lo lắng nhiều tới vấn đề tiền nong, chi tiêu. 

Tử vi hôm nay, mồng 26 tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp vận hung hóa cát, có căn phú quý, cơ hội thăng tiến trước mắt, tài chính dư dả - Ảnh 1
Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay 26/9 Âm lịch diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Sự xuất hiện của quý nhân đem tới cho người tuổi Tý khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu có một ngày làm việc hăng say, tạo ra năng suất cao nhờ có Chính Quan thúc đẩy. Con đường công danh của bạn đang rất rộng mở. Khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì con giáp này hãy để bản thân được hưởng thành quả sau những cố gắng nỗ lực vừa qua.

Người tuổi Sửu biết cách để khiến công việc của mình trở nên suôn sẻ và “dễ thở” hơn bao giờ hết. Bạn có trí thông minh tuyệt đỉnh, cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn.

Thực Thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Sửu cho thấy bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ trong vấn đề tài chính. Bạn có thể có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư riêng thu về được một khoản khá. Nhân cơ hội tốt này, bạn có thể thực hiện những kế hoạch đầu tư đã ấp ủ từ lâu của mình.

Tử vi hôm nay, mồng 26 tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp vận hung hóa cát, có căn phú quý, cơ hội thăng tiến trước mắt, tài chính dư dả - Ảnh 2

Người tuổi Sửu biết cách để khiến công việc của mình trở nên suôn sẻ và “dễ thở” hơn bao giờ hết. Bạn có trí thông minh tuyệt đỉnh, cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Sáu của 12 con giáp dự báo hôm vận trình của tuổi Thìn khá hanh thông, nếu đang tranh cử vào vị trí mới sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn, khẳng định được bản thân mình. Nhìn chung đường thăng tiến của con giáp này khá thuận lợi, nếu muốn thay đổi công việc mới cũng dễ dàng và nhiều tiềm năng.

Tuổi Thìn có sức sáng tạo dồi dào, nhiều ý tưởng hay ho, độc đáo nên có thể phát triển hướng đi riêng cho mình. Nếu con giáp này đang hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật hoặc quảng cáo thì sẽ gặt hái được không ít thành công.

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn khá ổn định, tài vận tốt, cơ hội kiếm tiền bằng việc làm thêm không tồi. Vận may đang tới, bản mệnh có thể dấn thân vào lĩnh vực mới lạ, thực hiện những kế hoạch đầu tư kinh doanh để nguồn tài chính thêm phần dư dả.

Tử vi hôm nay, mồng 26 tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp vận hung hóa cát, có căn phú quý, cơ hội thăng tiến trước mắt, tài chính dư dả - Ảnh 3
Tử vi thứ Sáu của 12 con giáp dự báo hôm vận trình của tuổi Thìn khá hanh thông, nếu đang tranh cử vào vị trí mới sẽ chiếm ưu thế nhiều hơn, khẳng định được bản thân mình. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Từ sau ngày 18/10, 3 con giáp quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Tử vi cho biết, 3 con giáp này từ sau ngày 18/10 quan lộ thăng tiến, thuận lợi hơn người, tiền của dư dôi, cầu được ước thấy

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ