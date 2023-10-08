Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 8/10/2023 (24 tháng 8 âm lịch): Tuất được cát tinh nâng đỡ, Mùi đỏ cả tình lẫn tiền, Dần ngồi không cũng giàu sang

Tử vi hôm nay ngày 8/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đã làm việc rất chăm chỉ, bạn luôn ưu tiên quá trình hoàn thành hơn là kết quả.

Tình cảm: Tình cảm đến hiện tại thì bạn và đối phương đã chia xa.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc cực kì ưu tiên quá trình hoàn thành công việc lên trên hết.

Tài lộc: Tài chính đang ở ngưỡng trung bình, chưa có thay đổi quá lớn

Sức khoẻ: Thường buồn bã, bạn có thể thử các món có thêm đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, hiền lành và rất tử tế. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề tính toán thiệt hơn hay mong chờ báo đáp. Chính nhờ những điều này, tuổi Mùi đi đâu cũng được chào đón, được yêu quý. Bản thân họ cũng nhận được nhiều phúc báo, không thiếu quý nhân sẵn sàng hỗ trợ tuổi Mùi.

Tử vi nói rằng ngày 8/10/2023, tuổi Mùi sẽ đón nhận cơ hội phát triển mới, đầy hứa hẹn. Sau một thời gian vất vả, gian khổ, bản mệnh cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm. Đây là lúc tuổi Mùi phát huy những gì mình đã học được vào thực tế và tạo ra những thành quả tốt đẹp. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Thu nhập của tuổi Mùi tăng lên giúp cuộc sống thêm thoải mái, không còn chịu áp lực lớn như giai đoạn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ nhật ngày 8/10/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Dần vô cùng tươi sáng. Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh, bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Chẳng những vậy, vận tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Việc làm ăn kinh doanh rất có lợi, nguồn thu tăng lên nhanh chóng, đủ để bản mệnh bắt tay vào những dự án kinh doanh mới.

Tuy nhiên, đôi lứa nếu không dành thời gian vun vén tình cảm thường xuyên thì tình yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách. Điều đó không có nghĩa là suốt ngày phải ở cạnh nhau, ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư nhưng vẫn nên dành cho nhau sự quan tâm và ưu tiên cần thiết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.