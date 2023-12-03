Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 3/12/2023 (nhằm 21 tháng 10 âm lịch): Dần tiền bạc chất cao hơn núi, Tỵ tài lộc vượng phát, Mão may mắn vượt trội

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 3/12/2023 hôm nay, tuổi Dần rất nghiêm túc thực hiện theo các kế hoạch đặt ra từ trước, nhờ vậy mà công việc tiến triển thuận lợi, bản mệnh không còn bị bối rối kể cả khi công việc có bề bộn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

Tinh thần làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn giúp con giáp này lấy được thiện cảm của nhiều bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Hãy nhiệt tình hợp tác với mọi người, bởi sức mạnh của sự đoàn kết sẽ giúp tuổi Dần nhanh chóng chinh phục thành công.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang ngày 3/12/2023, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 3/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thể hiện tài năng đúng nơi đúng chỗ, toả sáng bất ngờ.

Công việc: Người tuổi Mão thông minh trong công việc và thể hiện tài năng của mình, tự tin toả sáng, đừng ngần ngại.

Tình cảm: Hãy là nguồn năng lượng tích cực trong mối quan hệ của hai người, trân trọng và thể hiện tình cảm của bạn.

Tài lộc: Xem xét cơ hội đầu tư và quản lý tài chính một cách tỉ mỉ.

Sức khoẻ: Tập thể dục thường xuyên và hạn chế áp lực lên khớp gối, hạn chế di chuyển quá xa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.