Tử vi hôm nay, Chủ nhật ngày 31/12/2023 (nhằm 19 tháng 11 âm lịch): Mão tài lộc sang trang, Thìn tiền bạc vô kể, Sửu vận mệnh dát vàng

Công việc của Mão trong ngày mới tụt dốc do ảnh hưởng xấu từ Thương Quan. Có kẻ xấu sắp hãm hại bạn, người này có động cơ không trong sạch, có thể hạ bệ bạn bằng mọi thủ đoạn. Người kinh doanh nên tuyển dụng nhân viên mới thật cẩn thận và đào tạo nghiêm túc kẻo làm ảnh hưởng tới uy tín của cửa hàng.

Lục Hợp soi sáng nên tài lộc của bạn cũng không tệ. Tình hình tài chính khởi sắc, bạn không phải lo lắng tới việc cơm áo gạo tiền. Mão có cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn sắc bén, biết tính toán trước sau nên không dễ mắc bẫy lừa đảo, biết tiết kiệm tiền cho tương lai.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp. Quan điểm sống của con giáp này là từng bước hiện thực hóa lý tưởng của bản thân thông qua những cố gắng không ngừng nghỉ.

Hôm nay, những nỗ lực của người tuổi Sửu sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ có thể đạt được những đột phá quan trọng trong sự nghiệp và được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá cao. Với tuổi Sửu độc thân, họ sẽ gặp được một người có chung quan điểm và tính cách. Nếu chịu mở lòng và biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ, họ sẽ tiến gần hơn đến một mối quan hệ lâu dài.

Người tuổi Sửu nên tiếp tục duy trì thái độ làm việc siêng năng và chú ý thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với đồng nghiệp. Giai đoạn này là thời kỳ lý tưởng cho sự phát triển của tuổi Sửu vì vậy họ cần nắm bắt cơ hội và đặt nền móng vững chắc cho tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.