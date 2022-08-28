Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022: CHÚC MỪNG 3 con giáp này mọi điều thực hiện đều suôn sẻ, đầu ngày mở mắt ra tài khoản đã nhảy số, giữa ngày tình duyên đỏ rực như mùa xuân chín

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 05:51

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022 dự đoán 3 con giáp này từ sáng đến chiều toàn gặp điều may.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022, Tam Hợp tác động, người tuổi Thìn được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi. Bạn biết mình nên làm gì và cần phải làm gì, vì thế mà công việc nào vào tay bạn cũng vô cùng suôn sẻ.

Tính cách tích cực, trách nhiệm của bản mệnh còn có thể truyền nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến cả tập thể đều hăng hái làm việc. Nếu biết phát huy tinh thần đoàn kết, mọi người sẽ cùng nhau chạm tới thành công. 
 
Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

 

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022: CHÚC MỪNG 3 con giáp này mọi điều thực hiện đều suôn sẻ, đầu ngày mở mắt ra tài khoản đã nhảy số, giữa ngày tình duyên đỏ rực như mùa xuân chín - Ảnh 1

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022, Tam Hợp tác động, người tuổi Thìn được trải qua một ngày yên bình và thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ theo tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022 diễn ra thuận lợi. Cát tinh soi đường dẫn lối nên mọi kế hoạch, dự tính của con giáp này đều đạt được những kết quả tốt. Cấp trên rất an tâm khi giao nhiệm vụ cho người tuổi Dần vì phần lớn đều được hoàn thành trước thời hạn đề ra.

Vận trình tình cảm chuyển biến khả quan. Giữa các cặp đôi luôn có sự thấu cảm đặc biệt. Cả hai chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương cũng có thể hiểu được họ nghĩ gì, đang gặp việc gì.

Vận trình tài lộc may mắn. Đây là thời điểm kiếm tiền thuận lợi dành cho những người làm kinh doanh, một phần là do có Chính Quan nâng đỡ.

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022: CHÚC MỪNG 3 con giáp này mọi điều thực hiện đều suôn sẻ, đầu ngày mở mắt ra tài khoản đã nhảy số, giữa ngày tình duyên đỏ rực như mùa xuân chín - Ảnh 2

Vận trình công việc của tuổi Ngọ theo tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022 diễn ra thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội mà tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022 người tuổi Dần nhận được nguồn động viên từ người thân, bạn bè. Nhờ đó dù có khó khăn nào trong ngày này bạn cũng sẽ sớm tìm được chỗ dựa, những lời an ủi cho mình.

Thương Quan là lời nhắc nhở cho những tuổi Dần sống liều lĩnh. Đây là ngày mà bạn cần phải kiểm tra thật kỹ mọi thông tin mà bạn có được. Nên tránh trường hợp thiếu cẩn trọng, khiến cho bạn không thu thập những thông tin đúng và giá trị, có thể ảnh hưởng đến kết quả công việc.

Mộc khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn dễ bị mỏi mệt, căng thẳng và khó thở. Tốt hơn hết bạn nên nghỉ ngơi kịp thời nếu không sẽ dễ ốm nặng thêm đấy nhé.

Tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022: CHÚC MỪNG 3 con giáp này mọi điều thực hiện đều suôn sẻ, đầu ngày mở mắt ra tài khoản đã nhảy số, giữa ngày tình duyên đỏ rực như mùa xuân chín - Ảnh 3

Nhờ có Tam Hội mà tử vi hôm nay chủ nhật 28/8/2022 người tuổi Dần nhận được nguồn động viên từ người thân, bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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