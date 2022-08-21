Tử vi hôm nay (chủ nhật 21/8): 3 con giáp này đây hạnh phúc tràn đầy, Tài tinh chiếu mệnh tiền của dư dôi, cuối tuần ăn chơi thoải mái

Con giáp này còn đón nhận cả tin vui tài lộc, với nhiều cơ hội kiếm tiền hiếm có đến trong ngày. Ngay cả người làm công ăn lương nếu chịu khó làm thêm ngoài giờ một chút cũng có thu nhập không tồi.

Hôm nay (chủ nhật 21/8) tuổi Tỵ có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán.

Hôm nay (chủ nhật 21/8) tuổi Tỵ có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm ngành nghề liên quan đến tiền bạc

Đường tình cảm không có gì đáng lo vì cục diện hai hành Thổ tương hóa. Tỵ là con giáp sống biết điều, hiền lành nên hay được mọi người bắt chuyện, khen ngợi. Con cháu trong nhà bình an vô sự, không có họa lớn xảy đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày hôm nay (chủ nhật 21/8), con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Con giáp này có thể phát huy tốt khả năng sáng tạo của bản thân khi làm việc. Đồng thời, bản mệnh cũng nên tự tìm động lực cho mình để phát triển hơn trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Người tuổi này có thể cải thiện được nguồn thu nhập của mình nhờ có được một khoản tiền thu về từ công việc tay trái.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Người độc thân cần cởi mở hơn nữa để hiểu rằng thế giới của mình không bị bó hẹp bởi 4 bức tường.

Trong ngày hôm nay (chủ nhật 21/8), con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cục diện Tam Hợp xuất hiện ngày (chủ nhật 21/8) này của người tuổi Tý báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày bản mệnh tha hồ phát huy sự nhanh nhạy và linh hoạt của bản thân. Bạn vốn có tài ứng biến nên ngày này rất thích hợp cho những công việc cần xã giao, thương lượng với đối tác.

Kiếp Tài ẩn họa, con giáp này có thể phải đối mặt với họa phá tài nếu cứ chi tiêu bừa bãi như thời gian qua. Do đó, bạn nên sớm thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính khoa học và hợp lý hơn, đồng thời mua sắm trong chừng mực, chớ quá đà kẻo cháy túi lúc nào không hay.

Chủ nhật 21/8 này của người tuổi Tý báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày bản mệnh tha hồ phát huy sự nhanh nhạy và linh hoạt của bản thân. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.