Tử vi hôm nay 9/11/2022 - Xin chúc mừng 3 con giáp nhiều tiền nhất hệ mặt trời, cuối năm, vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 00:00

Tử vi hôm nay 9/11/2022 sẽ cho 3 con giáp có tên sau vận may hiếm có khó tìm, giúp họ thoát khỏi những khổ cực, mệt mỏi để vươn lên làm giàu, đổi đời ngoạn mục, sự nghiệp suôn sẻ, tốt đẹp, đường tài lộc xán lạn không ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có ý chí phấn đấu, sống lương thiện và không ngừng cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn. Bản mệnh có tham vọng tạo nên sự nghiệp vững chắc ổn định, dù không thể giàu có thì cũng phải có cuộc sống no đủ.

Tử vi dự báo rằng, cuối ngày hôm nay tuổi Hợi có cát tinh chiếu mệnh lại được Thần Tài mở kho lộc nên công việc thuận lợi, hanh thông. Khi cơ hội đến, bản mệnh đừng nên chần chừ. Hãy nhanh chóng nắm bắt để tạo ra bước đột phá trong công việc.

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng có nhiều điểm sáng. Sau thời gian chờ đợi, tìm kiếm, người độc thân có thể gặp được đối tượng ưng ý và phát triển mối quan hệ một cách nghiêm túc.

Tử vi hôm nay 9/11/2022 - Xin chúc mừng 3 con giáp nhiều tiền nhất hệ mặt trời, cuối năm, vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người sinh năm Mùi rất ham học hỏi và có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình.

Tử vi hôm nay 9/11/2022 dự báo, bạn sẽ bận rộn với công việc của mình, nhưng bạn cũng sẽ thấy thành quả sau khi làm việc chăm chỉ, đặc biệt là về tài lộc. Trước thời điểm cuối năm, các bạn cầm tinh con giáp Dê trì trệ trước biến động, nhưng cuối năm tài lộc ngày càng vượng, được quý nhân giúp đỡ, may mắn làm gì cũng trở nên dễ dàng hơn, thu hoạch tài lộc thuận lợi.

Tử vi hôm nay 9/11/2022 - Xin chúc mừng 3 con giáp nhiều tiền nhất hệ mặt trời, cuối năm, vận may đến trước cửa nhà, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay chỉ ra rằng con giáp tuổi Ngọ là con giáp nhiều tiền nhất ngày 9/11/2022 nhờ vào sự quyết đoán, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội của mình.

Sự liều lĩnh có cơ sở của con giáp tuổi Ngọ giúp bản mệnh tự tin đầu tư có lãi bất chấp biến động của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, người làm công ăn lương nếu chưa đủ hiểu biết thì dễ bị lừa gạt đấy nhé.

Khi tiền bạc rủng rỉnh hãy tự thưởng cho bản thân một chút, lúc này đủ đảm bảo bạn có thể chọn mua món đồ phù hợp với túi tiền của bạn. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 49 ngày tới "trúng quả trời cho", 3 con giáp được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 77 ngày tới, vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về

Đúng 49 ngày tới "trúng quả trời cho", 3 con giáp được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 77 ngày tới, vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về

Thời điểm này, tiểu nhân cũng không dám giỡn mặt, bày trò sau lưng bạn. Thế nên hãy giữ vững tâm thế để thực hiện những điều mình mong ước bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi ngày mới tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 0 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy