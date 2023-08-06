Tử vi hôm nay 6/8/2023: Khổ tận cam lai, 3 con giáp vượt qua nghịch cảnh, vươn mình lên cao, TÀI LỘC rực rỡ, tiến thẳng tới cánh cửa HÀO MÔN

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Chủ Nhật 06/08/2023 có những tín hiệu cho thấy tuổi Thìn sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. tuổi Thìn hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước.

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì tuổi Thìn nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Thìn cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn.

Tuổi Sửu

Chính Quan mang lại tin vui trong công việc cho tuổi Sửu, các cơ hội thăng tiến hoặc phát triển trong sự nghiệp sẽ vẫy gọi. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ những suy nghĩ kìm hãm bản thân, đã đến lúc bạn loại bỏ chúng mãi mãi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang lại thuận lợi cho vận trình tình cảm của bản mệnh. Tâm trạng tốt, bạn hào hứng với những điều mới mẻ. Đây có thể là cơ hội để bạn ứng dụng các kỹ năng của mình vào một công việc mới đấy!

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 20 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 6/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất sẽ có sự cải thiện hơn trong công việc. Người tuổi Tuất trong công việc trở thành người lãnh đạo tốt, luôn đồng hành và lắng nghe mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tài chính, tài lộc đến bất ngờ, thu nhập cải thiện rõ rệt.

Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh gặp sự ngăn cấm từ gia đình, rạn nứt là điều tất yếu xảy ra, có lẽ mối duyên của tuổi Tuất và người ấy quá ngắn ngủi nên dù cố gắng cũng chẳng thể kéo dài được lâu.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.