Tử vi hôm nay 30/8 âm lịch: TOP 3 CON GIÁP vận trình thăng tiến bất ngờ, công danh phúc lộc tràn trề, hầu bao căng chặt, tài khoản nhảy số liên tù tì

Khi Chính Ấn tọa mạng thì để người tuổi Thân tìm đúng con đường tài lộ là tương đối khó. Thường do chính bạn hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được tiền.

Tử vi hôm nay 30/8 âm lịch nói rằng nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp hôm nay tương đối bình an và hạnh phúc. Cơ hội để con giáp này thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp cũng tới. Bản mệnh tìm được hướng đi mới, mục tiêu mới và dễ dàng vượt qua mọi khó khăn.

Người tuổi Thân có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Do vậy tình cảm của bạn và người ấy ngày càng thăm thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay 30/8 âm lịch nói rằng Thực Thần đem tới những tín hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần. Nếu bạn đã chăm chỉ làm thêm trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì nay là lúc bạn tận hưởng thành quả xứng đáng.



Tuy nhiên, cầm đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn chớ nên vội nghĩ đến việc ăn chơi hưởng thụ, tự thưởng cho bản thân. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa để có thể thúc đẩy mình cố gắng hơn, khiến tiền đẻ ra tiền.

Tử vi hôm nay 30/8 âm lịch nói rằng Thực Thần đem tới những tín hiệu tích cực trên phương diện tài lộc của người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 30/8 âm lịch hhôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của tuổi Thìn, nhất là người làm nghề tự do. Con giáp này có thể gặp được người đồng chí hướng hoặc tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng khởi sắc khi các cặp đôi có thể tiến thêm một bước. Đây cũng là dịp để con giáp này và nửa kia hoá giải những hiểu lầm. Người độc thân cũng nên chủ động gặp gỡ nhiều hơn để gia tăng cơ hội cho mình.

Theo tử vi 30/8 âm lịch hhôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của tuổi Thìn, nhất là người làm nghề tự do. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.