Tử vi hôm nay 29/7/2023: LỘC BẤT TẬN HƯỞNG, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, TRÚNG ĐẬM liên miên, may mắn liên tục không kịp trở tay

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 06:12

Con giáp này dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương.

Tuổi Thân

Nhờ Tam Hợp cục soi sáng nên công việc của con giáp này rất may mắn, đi xa về gần đều có lộc, buôn bán đắt hàng nhờ dẻo miệng, khéo cư xử. Bản mệnh có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, làm quen được thêm đối tác làm ăn lớn, xuất ngoại rất hợp. 

Tử vi hôm nay 29/7/2023: LỘC BẤT TẬN HƯỞNG, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, TRÚNG ĐẬM liên miên, may mắn liên tục không kịp trở tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận cũng nảy nở không kém nhờ Thực Thần chiếu cố. Thân có lộc ăn uống, buôn bán, người nào có thêm nghề tay trái cũng có thêm thu nhập. Năng nhặt chặt bị, cứ chịu khó thì trời không phụ lòng bạn. 

Tình cảm đi lên nhờ Kim sinh Thủy. Bạn và người ấy hay chia sẻ với nhau những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhờ vậy mà đôi bên càng lúc càng thấu hiểu nhau hơn. Những bạn đang mong chờ đám cưới, thoát ế thì sẽ được toại nguyện  trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/7/2023, công việc của tuổi Hợi tốt đẹp, đặc biệt là những người đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, thuận lợi.

Tử vi hôm nay 29/7/2023: LỘC BẤT TẬN HƯỞNG, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, TRÚNG ĐẬM liên miên, may mắn liên tục không kịp trở tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng bớt được phần nào xui xẻo. Con giáp này dễ trúng thưởng, gặp hên, tránh được họa tiền bạc, trúng xổ số hoặc được trả lương. Bản mệnh không phải lo lắng về tiền, có thể mua một vài món ngon về ăn cùng gia đình.

Tình cảm cũng khá thuận lợi, các cặp đôi đã yêu lâu có thể bàn tính chuyện kết hôn. Nhưng trước khi quyết định việc quan trọng này, hãy gặp gỡ bạn bè thân của nhau trước. Dễ có cuộc hội ngộ với bạn bè cũ hoặc đồng nghiệp cũ, người thân ở xa trong ngày này.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 29/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Chính Ấn chiếu mệnh nên công việc của Dần thuận lợi, nhất là những bạn làm giáo viên, sắp thi công chức hoặc xin việc. Tâm trong sáng, lương thiện làm việc bằng cái tâm, tuy nhiên nếu muốn phát triển cần thêm chút ý chí nữa.

Tử vi hôm nay 29/7/2023: LỘC BẤT TẬN HƯỞNG, 3 con giáp TIỀN TỶ chật túi, TRÚNG ĐẬM liên miên, may mắn liên tục không kịp trở tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm có chút ảm đạm vì lâm Tương Hại. Nhiều người nhận ra bộ mặt thật của bạn bè, đối tác nên khá thất vọng và hơi sốc. Có điềm chia ly, chia tay, nên cẩn thận với những cuộc cãi vã.

Cũng may là đường tiền bạc xán lạn, có hy vọng nhờ cục diện Mộc sinh Hỏa. Nói về độ máu làm ăn thì không thể thiếu tuổi Dần. Con giáp này không bao giờ để bản thân phải quỵ lụy đi xin xỏ tiền bạc của người lạ bao giờ.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen

Hôm nay 29/7/2023, 3 con giáp được Thần Tài nâng bước, ngồi không cũng hưởng LỘC lớn, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen

Tài lộc hôm nay vô cùng khởi sắc, tài chính lên cao giúp bạn thoải mái chi tiêu, không phải lo âu suy nghĩ.

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