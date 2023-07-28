Tử vi hôm nay 28/7/2023: 3 con giáp TẤN TÀI TẤN LỘC, ngủ trên đống vàng, PHÚ QUÝ bạt ngàn, túi tiền căng chặt, giàu to ngất ngưởng

Cục diện Lục Hợp xuất hiện báo hiệu cơ hội thăng tiến cho người tuổi Dần. Dù trước đó phải gặp khó khăn, thử thách nhưng bản mệnh không chùn bước, mà luôn kiên trì tìm ra những phương án khắc phục phù hợp.

Chuyện tình cảm trong ngày cũng vô cùng êm đẹp. Đối phương luôn thấu hiểu và thông cảm cho những mệt mỏi, khó khăn mà con giáp này đang phải đối mặt trong công việc cũng như cuộc sống, luôn ở bên khuyến khích, động viên bạn rất nhiều.

Chính nhờ nguồn động lực mà bản thân tự tạo ra đó, tinh thần chiến đấu của những chú Hổ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt lên chính bản thân mình để đạt được mục tiêu đã đề ra và chạm tay đến thành công. Đây cũng chính là những cơ hội để bạn rèn giũa bản lĩnh của mình.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, vận trình công việc tuổi Tý khá thuận lợi. Bản mệnh có tài năng nên được cấp trên tạo điều kiện cho thể hiện và phát huy. Đây chính là bàn đạp vững chắc cho con giáp này trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy sự năng động và tự tin đã giúp bản mệnh bắt tay vào mọi việc một cách nhanh nhẹn, cuối cùng cũng tạo cho mình cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, tuổi Tý đừng vì thích thể hiện mà không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường để tự bảo vệ mình.

Trên phương diện tình cảm, đôi lúc tuổi Tý cảm thấy thật sự mệt mỏi vì những đòi hỏi vô lý của đối phương nhưng tình cảm là thứ quan trọng hơn tất cả nên sẵn sàng bỏ qua. Tuy vậy, bản mệnh vẫn nên trò chuyện thẳng thắn để bày tỏ cảm xúc của mình.

Tuổi Tỵ

Tử vi hôm nay ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ gặp may mắn trong công việc và tài lộc nhưng lại khá bi quan về tình cảm.

Người tuổi Tỵ có một ngày tốt đẹp trong việc xây dựng danh vọng. Bạn luôn biết rõ mục tiêu và định hướng của mình và sẽ nỗ lực hết sức để đạt được chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bản mệnh khá dư dả, dồi dào. Sự nỗ lực và kiên trì không ngừng nghỉ sẽ mang đến cho con giáp này nguồn thu lớn. Điều này giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu cho những sở thích của riêng mình.

Trong tình yêu, có thể bạn cảm thấy chán nản. Người độc thân có thể bị lợi dụng tình cảm. Mệnh chủ có thể sẽ phải đối diện với việc có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.