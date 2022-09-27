Tử vi hôm nay 27/9/2022: 3 con giáp bỗng dưng trở thành THỎI NAM CHÂM hút mọi vượng khí trong thiên hạ, nắm tay Thần Tài phát tài phát lộc

Tử vi hôm nay 27/9/2022 nói rằng tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Những ai đang chờ tin vui thi cử, xin việc hoặc đòi quyền lợi thì sắp thành công rồi đó. Bạn cũng là người làm được việc và khiêm nhường nên chẳng ai dám ăn hiếp, ngược lại còn được rất nhiều người yêu mến.

Đường tài lộc của bản mệnh khá là bấp bênh do lâm phải Tương Hại cục. Mặc dù bên cạnh bạn không thiếu trợ lực nhưng bạn vẫn cực kỳ thiếu thốn, gần đây hay tiêu tiền bừa bãi, hoang phí, toàn những khoản ngoài dự tính nhưng cực kỳ tốn, lương chưa về mà ví đã cạn dần.

Vận trình tình cảm may mắn hơn dự kiến nhờ Thủy Mộc tương sinh. Nhiều người sắp đón tin vui liên quan đến sinh nở, cưới hỏi, yêu đương đến với mình. Một số người sẽ làm lành với nửa kia sau thời gian dài giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau.

Tử vi hôm nay 27/9/2022 nói rằng tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay 27/9/2022 cho rằng con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Con giáp này cuối cùng cũng tạo ấn tượng tốt với cấp trên nhờ vào sự siêng năng, chăm chỉ của mình. Đồng thời, bản mệnh cần phải tăng cường duy trì các mối quan hệ xã giao để con đường “thăng quan tiến chức” ngày càng rộng mở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định, vững vàng. Sự nâng đỡ của Thiên Tài giúp đường tài vận của người tuổi này hanh thông, không bị cản trở.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Tình yêu lứa đôi giữa bạn và người ấy ngập tràn hạnh phúc, viên mãn do có Tam Hợp Quý Nhân che chở đường tình yêu cho mình.

Tử vi hôm nay 27/9/2022 cho rằng con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay 27/9/2022 tuổi Ngọ có những khó khăn nhất định, nhưng nhờ tài năng của mình mà xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và giành được sự tin tưởng, tín nhiệm, được giao phó thêm nhiều trọng trách.

Vận trình tình cảm nhiều rắc rối, trắc trở, có người cãi cọ với người yêu dẫn đến chia tay. Hai người thiếu sự thấu hiểu lại không dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự nên khoảng cách ngày càng xa.

Tử vi hôm nay 27/9/2022 tuổi Ngọ có những khó khăn nhất định, nhưng nhờ tài năng của mình mà xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.