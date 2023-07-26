Tử vi hôm nay 26/7/2023: 3 con giáp xóa sổ vận xui, TIỀN TỶ chật túi, TÀI PHÚ dồi dào, càng làm càng thắng lớn khiến ai cũng trầm trồ

Ngày mới của Ngọ may mắn được Thực Thần độ mệnh nên những bạn làm công việc tự do vô cùng thuận lợi. Hãy tự thưởng cho mình 5-10 phút để thực hiện những thú vui tiêu khiển khi cảm thấy mệt mỏi với công việc. Nay cũng nên chiều lòng khách hàng một chút, biết đâu sau này họ lại là “mối ngon” của bạn.

Tuy nhiên đường tình cảm kém sắc vì Hỏa Kim tương khắc. Sống chân thành sẽ gặp người chân thành, sống không so đo sẽ gặp người phóng khoáng. Các cặp đôi thay vì nghĩ nhiều thì nên bớt nghĩ, đừng tự trách bản thân mình và người kia, ai cũng có lỗi cả.

Vận trình tài lộc cũng khởi sắc không kém. Ngọ có phúc lộc dồi dào, thân hình càng đầy đặn càng dễ làm ăn. Nhiều người được rủ đi ăn, mời đi tiệc hoặc được cho đồ ăn, cho quà bất ngờ từ người thân, bạn bè.

Tuổi Dậu

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày thứ Tư 26/07/2023 này, tuổi Dậu đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày thứ Tư 26/07/2023 cho thấy mọi thứ tuổi Thân làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. thứ Tư này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Thân nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.