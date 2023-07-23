Tử vi hôm nay 23/7/2023: 3 con giáp được bề trên nuông chiều, muốn tài có tài, muốn danh có danh, may mắn vô vàn, giàu to vật vã

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Chủ Nhật ngày 23/7/2023 hôm nay, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thậm chí con giáp này còn có thể tìm ra hướng đi mới trong những công việc quen thuộc, giúp cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc.

Bản mệnh hiểu rằng thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để mình phát huy thế mạnh, khẳng định năng lực của bản thân, vì vậy, dù lãnh đạo có giao cho những công việc hóc búa đi nữa, cũng không có ý định trốn tránh.

Tuy nhiên tử vi nhắc nhở tuổi Tý rằng gia đình bản mệnh đang tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc tâm sự những chuyện không hay với người ngoài.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Chính Ấn chiếu mệnh, hôm nay người tuổi Dần sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu tham gia các buổi thi cử hoặc tuyển dụng. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đi làm nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu muốn tiến xa hơn nữa trong tương lai, bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tại.

Xem ngày tốt xấu theo trực, Phá là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Còn nếu bạn có kế hoạch thực hiện các công việc trọng đại khác thì nên tìm thời gian khác thích hợp hơn để gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra dễ dàng, tốt đẹp về mọi mặt. Đường công danh nhận được nhiều tin vui do có Quý Nhân chỉ đường dẫn lối. Chính vì vậy, bản mệnh không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức vẫn có thể gặt hái được nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tăng cao. Con giáp này có thể an tâm về nguồn tài chính của mình trong khoảng thời gian này do có sự giúp đỡ của Chính Tài Thần.

Vận trình tình cảm hòa hợp, hạnh phúc. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đôi khi cãi nhau vì bất đồng nhỏ trong cách suy nghĩ nhưng cả hai đều vượt qua được do có sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.