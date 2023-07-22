Tử vi hôm nay 22/7/2023: 3 con giáp muốn TÀI CÓ TÀI, muốn DANH CÓ DANH, vượng khí tràn trề, túi tiền căng chặt, giàu nhanh như vũ bão

Tuổi Sửu có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc.

Cục diện Hỏa Thổ tương sinh giúp tình duyên của con giáp này đỏ thắm. Với những người có gia đình sẽ có thời gian vô cùng hạnh phúc viên mãn bên người ấy của mình. Còn các bạn trẻ thì dễ gặp được bạn cũ hoặc được người khác tỏ tình.

Mặt tiền bạc dồi dào nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Sửu đón nhận quý nhân phương xa mang đến nhiều lộc lá trong thời điểm này. Những người ngoại giao tốt, giỏi ăn nói cũng tự đem lộc về cho mình chứ không cần dựa vào ai.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, trong công việc của tuổi Ngọ, những chuyện liên quan đến giấy tờ, chức quyền sẽ không thuận lợi. Những người sắp xuất ngoại gặp vấn đề về thủ tục, thi cử. Người làm công chức thì nên tránh kiện tụng hoặc tranh cãi với cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, tài lộc sinh sôi nảy nở hơn người. Dự đoán con giáp này có thêm thu nhập bên ngoài, buôn bán cũng đắt khách. Ngày này khá thích hợp với những người đang có ý định hùn vốn làm ăn.

Quan hệ xã giao, đường tình cảm tốt đẹp. Đi xa về gần cả gia đình đều bình an vô sự. Người nào đang bị bế tắc trong chuyện tình duyên thì chớ nên vội vàng, tình cảm không thể khiên cưỡng, có duyên ắt đến.

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ Bảy 22/07/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Tuất rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tuất không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Tuất cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.