Tử vi hôm nay 21/7/2023: LỘC nở rộ như HOA TỬ ĐẰNG, 3 con giáp CÁT THẦN kề cạnh, vượng phát trăm bề, gom tiền mỏi tay, bội thu bạc tỷ

Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dần là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Bạn tuy không đặt ra tham vọng quá to lớn nhưng những mục tiêu vừa sức đã giúp bạn gặt hái những thành tựu đáng nể. Bạn có thể tự hào về những gì bản thân đã làm được.

Mộc – Thổ xung khắc, con giáp này dễ phản ứng thái quá với nửa kia. Cũng có thể vì bạn không kiểm soát được bản thân mà gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, khiến cho chuyện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy mắc phải những nút thắt khó gỡ.

Thêm cả Thiên Tài độ mệnh, tình hình tài chính khá ổn định nên không phải lo lắng, nghĩ ngợi gì nhiều. Điều quan trọng là bạn làm việc rất chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu khác nhau chứ không chỉ cố định vào một nguồn thu cụ thể nào.

Tuổi Ngọ

Hôm nay ngày 21/7/2023, Tuổi Ngọ có Chính Ấn chiếu mệnh nên sẽ đòi lại được công bằng, quyền lợi trong công việc. Bạn tập trung kiếm tiền, vừa bớt va chạm với người khác mà lại có thêm kinh tế cho mình nhưng cần thêm chí tiến thủ để lập nghiệp lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, ký kết hợp đồng nhanh như gió, buôn bán nhanh hết hàng, có lãi nhờ Tam Hợp trợ vận. Nhiều bạn còn được người thân, khách hàng cho tiền hoặc cấp trên khen thưởng bất ngờ.

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc, bạn đã có được cảm giác hạnh phúc của gia đình, tình yêu khi được cục diện Mộc Hỏa tương sinh nâng đỡ. Ngày hôm nay cũng giao tiếp nhiều hơn mọi ngày, không chừng lại quen được thêm bạn mới.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 21/7/2023 cho thấy vận trình của tuổi Hợi ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Chuyện tình cảm lâm cục diện Thổ Thủy tương khắc nên hay gặp phải tranh cãi, ẩu đả. Có vài người lướt qua cuộc đời bạn, để lại cho bạn những dư âm không thể nào quên. Chớ mang thêm thù hận vào lòng để sau này không phải hối tiếc.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.